ماركا: ماتيو لاهوز الأقرب لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم

كشفت صحيفة "ماركا" أن الحكم الإسباني الذي أعلن اعتزاله، مؤخرا، ماتيو لاهوز، أصبح مرشحًا لتولي رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم خلفا للويس روبياليس، الذي أعلن استقالته في أعقاب الانتقادات الضخمة التي صاحبت قُبلته لمهاجِمة فريق منتخب بلاده النسائي جيني هيرموسو، في أثناء الاحتفال بتتويج الفريق بكأس العالم.

وقالت "ماركا"، في تقريرها، اليوم الثلاثاء، إن "من بين العديد من الأسماء التي طرحت بقوة لتولي المنصب، يظهر اسم ماتيو لاهوز بقوة، وفرصة حقيقية ليصبح الرئيس القادم للاتحاد الإسباني لكرة القدم؛ إذ يحظى بدعم ضمني من أهم الأندية في الليغا، ومن قاعدة الحكام، ومن الفيفا نفسها، حيث يتمتع بعلاقة ممتازة مع بيير لويجي كولينا، رئيس الحكام، ومن المجلس الأعلى للرياضة، ومن بعض رؤساء الهيئات المحلية، وهذا التجمع من الدعم يجعله المرشح الأوفر حظًا ليكون خليفة روبياليس".