ميلان يطرح قميص حارس المرمى باسم جيرو بعد تألقه أمام جنوى

أعلن ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، طرح قميص حارس مرماه ويحمل اسم أوليفييه جيرو للبيع بعد الأداء البطولي الذي قدمه المهاجم في الدفاع عن مرماه في الفوز 1-صفر على جنوى، يوم السبت.

وحصل مايك ماينان حارس مرمى ميلان، على بطاقة حمراء في الوقت المحتسب بدل الضائع وحل محله جيرو الذي تألق في التصدي لمحاولة من جورج بوشكاش قبل صافرة النهاية.