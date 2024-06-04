رد فعل مثير من برشلونة بعد انتقال مبابي لريال مدريد

"صنع في أكاديمية لاماسيا"، ذلك هو الشعار الذي اختاره الحساب الرسمي لنادي برشلونة على منصة "إكس" للرد على الصفقة التاريخية التي وقعها غريمه الأزلي ريال مدريد الاثنين، عندما تعاقد مع النجم السابق لنادي باريس سان جيرمان وهداف منتخب فرنسا كيليان مبابي.

ونشر نادي برشلونة على حسابه في منصة "إكس" مقطع فيديو يتضمن صورًا لبعض نجومه اللامعين في الفريق الحالي، مع نشر صورتين لكل لاعب، واحدة خلال فترة الطفولة وبداية التحاقه بأكاديمية النادي والثانية بعد صعوده للفريق الأول وتألقه في الدوري الإسباني.

وجاء رد الفريق الكتالوني بعد ساعات من إعلان غريمه التقليدي ريال مدريد رسميًّا تعاقده مع كيليان مبابي (25 عاما) حتى يونيو 2029.

ونشر نادي برشلونة صور أبرز نجومه الحاليين مع عنوان "صنع في لاماسيا" (Made in LaMasia ) مشيرًا إلى أن مضمون مقطع الفيديو هو "الكتاب المفضل للبارسا كل عام"، في إشارة واضحة إلى أن الفريق يستمد قوته من تكوين لاعبيه الشباب وصقل موهبتهم الكروية لا في إنفاق الأموال على الصفقات.