رد فعل مثير من برشلونة بعد انتقال مبابي لريال مدريد
"صنع في أكاديمية لاماسيا"، ذلك هو الشعار الذي اختاره الحساب الرسمي لنادي برشلونة على منصة "إكس" للرد على الصفقة التاريخية التي وقعها غريمه الأزلي ريال مدريد الاثنين، عندما تعاقد مع النجم السابق لنادي باريس سان جيرمان وهداف منتخب فرنسا كيليان مبابي.
ونشر نادي برشلونة على حسابه في منصة "إكس" مقطع فيديو يتضمن صورًا لبعض نجومه اللامعين في الفريق الحالي، مع نشر صورتين لكل لاعب، واحدة خلال فترة الطفولة وبداية التحاقه بأكاديمية النادي والثانية بعد صعوده للفريق الأول وتألقه في الدوري الإسباني.
وجاء رد الفريق الكتالوني بعد ساعات من إعلان غريمه التقليدي ريال مدريد رسميًّا تعاقده مع كيليان مبابي (25 عاما) حتى يونيو 2029.
ونشر نادي برشلونة صور أبرز نجومه الحاليين مع عنوان "صنع في لاماسيا" (Made in LaMasia ) مشيرًا إلى أن مضمون مقطع الفيديو هو "الكتاب المفضل للبارسا كل عام"، في إشارة واضحة إلى أن الفريق يستمد قوته من تكوين لاعبيه الشباب وصقل موهبتهم الكروية لا في إنفاق الأموال على الصفقات.
وظهر في مقطع الفيديو الذي تمت مشاهدته أكثر من 180 ألف مشاهدة في ظرف ساعات معدودات، بعض نجوم برشلونة خلال الموسم الحالي والصاعدين من أكاديمية النادي مثل لامين جمال وغافي وفيرمين لوبيز ومارك كاسادو وغيرهم.
وكان المدرب السابق لبرشلونة تشافي، قرر في بداية موسم 2023 ـ 2024 إلحاق 8 لاعبين من أكاديمية "لاماسيا" في الفريق الأول وفي مقدمتهم لامين يامال ذو الأصول المغربية، الذي أصبح أصغر لاعب يخوض مباراة في الدوري الإسباني في تاريخ برشلونة بعدما ظهر ضد ريال بيتيس في أبريل 2023.
وتعد أكاديمية "لاماسيا" الخاصة بنادي برشلونة من بين أكثر مراكز تكوين لاعبي كرة القدم الشبان نجاحا وشهرة إذ تخرج منها العشرات من النجوم الذي تألقوا فيما بعد إما في النادي الكتالوني أو أندية أخرى مثل كارلس بيول وتشافي وإنيستا وسيرجيو بوسكيتش وليونيل ميسي وحاليا غافي ولامين يامال وفيرمين لوبيز وغيرهم.