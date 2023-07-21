كريستيانو رونالدو يوقع لطفل على حذاء (فيديو)

وقع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر السعودي لطفل على حذاء خلال مباراة العالمي مع بنفيكا الودية.

وأظهر مقطع فيديو طفلًا يقتحم الملعب، ثم يقدم حذاء وقلمًا لرونالدو، وطلب منه التوقيع على الحذاء ولم يتردد رونالدو في فعل ذلك.

وشارك رونالدو البالغ من العمر 38 عامًا في التشكيلة الأساسية للنصر أمام بنفيكا حتى الدقيقة 84، وانتهت المباراة بفوز النادي البرتغالي 4/1، على ملعب ألغارفي في البرتغال.