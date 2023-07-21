كريستيانو رونالدو يوقع لطفل على حذاء (فيديو)
وقع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر السعودي لطفل على حذاء خلال مباراة العالمي مع بنفيكا الودية.
وأظهر مقطع فيديو طفلًا يقتحم الملعب، ثم يقدم حذاء وقلمًا لرونالدو، وطلب منه التوقيع على الحذاء ولم يتردد رونالدو في فعل ذلك.
وشارك رونالدو البالغ من العمر 38 عامًا في التشكيلة الأساسية للنصر أمام بنفيكا حتى الدقيقة 84، وانتهت المباراة بفوز النادي البرتغالي 4/1، على ملعب ألغارفي في البرتغال.
وقبل المباراة اقتحم مشجع أرضية الملعب، لالتقاط صورة مع رونالدو.
وارتدى المشجع قميصًا لمانشستر يونايتد يحمل اسم رونالدو، ولبى رونالدو طلب المشجع، والتقط صورة معه، قبل معانقته ومغادرة أرضية الملعب رفقة أفراد الأمن.
وسجل أهداف بنفيكا أنخيل دي ماريا وجونكالو راموس "هدفين" وأندرياس شجيلديروب في حين سجل للنصر سلطان عبدالله الغنام في الدقيقة 42.
ويخوض النصر معسكرًا في البرتغال، تحضيرًا للموسم الجديد مع مدربه البرتغالي لويس كاسترو.
وكان النصر قد خسر 0/4 من سيلتا فيغو يوم الإثنين الماضي، وسيلعب مع باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء، ثم مع إنتر ميلان قبل مواجهة مواطنه الشباب في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.
وفي البطولة ذاتها سيلعب النصر مع الاتحاد المنستيري والزمالك على أن يستهل مشواره في الدوري السعودي يوم 14 أغسطس بمواجهة الاتفاق.