خطأ فادح.. خبير تحكيمي يفجر مفاجأة مدوية حول طرد الشناوي أمام إنبي

يرى الخبير التحكيمي مدحت الحوفي أن الحكم محمد غازي، الذي أدار مواجهة إنبي والأهلي ضمن الجولة السادسة من الدوري المصري، قد ارتكب خطأ فادحًا في أحداث الشوط الأول.

وكان غازي قد أشهر البطاقة الحمراء في وجه حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي مع الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، قبل أن يتدخل حكم تقنية الفيديو خالد الغندور ويستدعيه لمراجعة اللعبة عبر تقنية الـVAR، ليعود الحكم ويُلغي الطرد مكتفيًا باحتساب خطأ على قائد الأهلي مع منحه بطاقة صفراء.

مدحت الحوفي اعتبر أن قرار الحكم لم يكن صحيحًا، موضحًا أن الحالة لا تستدعي أي خطأ من الأساس، وكان الأجدر استمرار اللعب.

وقال مدحت الحوفي في تصريحات لـ"إرم نيوز" إن محمد الشناوي لا يستحق البطاقة الصفراء، ولا حتى اللعبة كانت تستدعي احتساب الخطأ لمصلحة إنبي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف سجله محمود تريزيغيه، وهو أول أهدافه بعد عودته من الاحتراف الخارجي، وجاء الهدف من صناعة محمد هاني الذي رفع رصيده إلى 3 تمريرات حاسمة في الدوري هذا الموسم.

وفي الدقيقة الـ62 حصل علي محمود على ركلة جزاء لمصلحة إنبي بعد تدخل من أليو ديانغ، وأكد مدحت الحوفي أن قرار الحكم كان صحيحًا، سجل منها أحمد العجوز هدف التعادل.