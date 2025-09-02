عبد الرزاق حمدالله يطلب الرحيل عن نادي الشباب السعودي

اتخذ المغربي عبد الرزاق حمدالله، نجم نادي الشباب السعودي، قراراً بالرحيل عن الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي، في ظل تقارير سابقة أشارت إلى أن مدرب الفريق ألغواسيل لن يعتمد عليه بشكل أساس في الموسم الحالي للفريق.

وبات مستقبل حمدالله مع الشباب غامضًا بعد استبعاده من خطط المدرب للموسم الجديد، وهو ما دفع اللاعب للتفكير في خوض تجربة جديدة تضمن له الاستمرار في المنافسة.

أخبار ذات علاقة كم هدفا يحتاجه كريستيانو رونالدو لتجاوز أرقام عبد الرزاق حمدالله مع النصر؟

أخبار ذات علاقة بعد لعبه لنادي الهلال.. هل مشاركة عبد الرزاق حمدالله مع الشباب "قانونية"؟

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية"، اليوم الثلاثاء، فإن حمد الله طلب من إدارة ناديه الرحيل، وخوض تجربة احترافية جديدة في دوري روشن.

وأشار التقرير إلى فرصة نادي الفتح تبدو كبيرة في الظفر بخدمات النجم المغربي، وستُحسم الأمور بصفة نهائية في الأيام المتبقية من الميركاتو الصيفي السعودي، الذي تبقَّى على نهايته 8 أيام.

أخبار ذات علاقة حسم مستقبل عبد الرزاق حمدالله مع الشباب السعودي

وشدد التقرير على أن إدارة التعاون، تفكِّر أيضًا في ضم حمد الله، وربما تدخل السباق لاستقطابه.

وتجري، حاليًّا، مفاوضات بين إدراتي الفتح والشباب من أجل التوصُّل إلى صيغة تفاهم بشأن الراتب الكبير للاعب مع "الليوث"، البالغ 8 ملايين يورو بالعام الأخير المتبقي في عقده.

وانضمَّ حمد الله إلى الشباب، صيف العام الماضي، قادمًا من الاتحاد، ووقَّع عقدًا لموسمين.

يذكر أن حمدالله قدم موسمًا لافتًا العام الماضي، حيث شارك في 30 مباراة كأساسي، سجل خلالها 24 هدفًا، وقدم 4 تمريرات حاسمة.