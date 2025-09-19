الليغا توجه ضربة موجعة جديدة لبرشلونة

كتب: نور الدين ميفراني

تلقى نادي برشلونة صدمة قوية بعد قرار جديد من رابطة الدوري الإسباني "لا ليغا"، بشأن "سقف رواتب اللاعبين".

وعانى برشلونة في المواسم الأخيرة من تسجيل لاعبيه الجدد بسبب سقف الرواتب، واضطر إلى تمديد عقود لاعبيه مع تقليص رواتبهم ووعدهم بالرحيل مجانا في حال توصلهم إلى عروض ترضيهم، فقط من أجل احترام سقف الرواتب واحترام اللعب المالي النظيف الذي تقرره رابطة الدوري الإسباني.

قرار صادم للبارسا

وأصدرت رابطة الدوري الإسباني لائحة بمبلغ سقف الرواتب التي بإمكان كل فريق صرفها في موسم 2025-2026، وتعتمد على إيرادات النادي ومدى احترامه للائحة اللعب المالي النظيف.

وتصدر ريال مدريد قائمة الأندية سقف الرواتب التي أعلنتها الرابطة وبإمكانه دفع 761.23 مليون يورو بزيادة تبلغ 6.34 مليون يورو عن الموسم الماضي.

وتلقى برشلونة ضربة جديدة، فقد تقلص كثيرًا سقف الرواتب المسموح بصرفه هذا الموسم، من 463 مليون يورو الموسم الماضي إلى 351.27 مليون يورو هذا الموسم، وهو ما يعني أنه مطالب بتسديد رواتب أقل من الموسم الماضي بنحو 112 مليون يورو.

ورغم محاولات إدارة برشلونة رفع إيرادات النادي والرافعات وتقليص الديون، لكن رابطة الدوري الإسباني قلصت سقف الرواتب المسموح لإدارة الفريق دفعه للاعبين، وهو ما يعوق خططها في الحفاظ على النجوم والتعاقد مع لاعبين جدد.

وينتظر برشلونة افتتاح ملعبه كامب نو بسعته الكاملة لتحقيق إيرادات كبيرة هذا الموسم والعودة تدريجيا للتعافي ماليا بعد أزمة استمرت لسنوات.

وحل أتلتيكو مدريد ثالثا في الترتيب بسقف رواتب يصل إلى 326.98 مليون يورو رغم كونه صرف مبالغ مهمة في سوق الانتقالات الصيفية الأخير، لكن سقف رواتبه زاد بأكثر من 12 مليون يورو عن الموسم الماضي.