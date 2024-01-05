سيرجيو راموس ينفعل على مشجع لإشبيلية بعد الخسارة أمام أتليتك بلباو (فيديو)

وخسر فريق إشبيلية اليوم الخميس أمام أتلتيك بلباو، مساء اليوم الخميس، بهدفين دون رد، في إطار مباريات الدوري الإسباني.

وبعد خسارة إشبيلية واستمرار هزائم الفريق هذا الموسم، أطلق الجمهور صافرات الاستهجان ضد الفريق، وضد سيرجيو راموس.

وصب راموس عقب المباراة غضبه على أحد الجماهير بعد صافرات الاستهجان وقال: "احترم اللاعبين، احترموا اللاعبين، نحن نعمل هنا واصمتوا".

وأضاف: "تحلى بقليل من الاحترام للجمهور والشعار، احترم الناس واصمت الآن، وأمشي من هنا".