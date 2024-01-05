سيرجيو راموس ينفعل على مشجع لإشبيلية بعد الخسارة أمام أتليتك بلباو (فيديو)
انفعل سيرجيو راموس مدافع نادي إشبيلية، على الجمهور الذي أطلق الصافرات خلال مباراة فريقه ضد أتليتك بلباو في الدوري الإسباني.
وخسر فريق إشبيلية اليوم الخميس أمام أتلتيك بلباو، مساء اليوم الخميس، بهدفين دون رد، في إطار مباريات الدوري الإسباني.
وبعد خسارة إشبيلية واستمرار هزائم الفريق هذا الموسم، أطلق الجمهور صافرات الاستهجان ضد الفريق، وضد سيرجيو راموس.
وصب راموس عقب المباراة غضبه على أحد الجماهير بعد صافرات الاستهجان وقال: "احترم اللاعبين، احترموا اللاعبين، نحن نعمل هنا واصمتوا".
وأضاف: "تحلى بقليل من الاحترام للجمهور والشعار، احترم الناس واصمت الآن، وأمشي من هنا".
وصعد أتليتك بلباو للمركز الثالث ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه إشبيلية 2 - صفر يوم الخميس ضمن منافسات الجولة 19 من المسابقة.
وتقدم بلباو في الدقيقة 30 عن طريق ميكيل فيسجا، قبل أن يضيف أيتور باريديس الهدف الثاني في الدقيقة 76.
ورفع بلباو رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث، متفوقا بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد إشبيلية عند 16 نقطة في المركز السادس عشر.