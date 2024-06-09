نجم لاتسيو يصدم النصر السعودي

وسبق للاعب البالغ من العمر 31 عامًا، الإعلان عن تقدمه بطلب رسمي من أجل فسخ عقده مع لاتسيو على الرغم من أن هذا العقد يمتد حتى صيف عام 2027.

وخاض ألبيرتو 44 مباراة مع لاتسيو عبر مختلف المسابقات هذا الموسم، ليحرز 5 أهداف مع تقديم 11 تمريرة حاسمة.

وكانت كثير من الأندية السعودية يتقدمها النصر قد أعربت في وقت سابق عن رغبتها في التعاقد مع اللاعب، ولكن الأخير فضل الانضمام إلى صفوف الدحيل على حساب الرحيل صوب دوري روشن السعودي.

ويملك لويس ألبيرتو مسيرة رائعة، لعب خلالها في صفوف ليفربول الإنجليزي، ولاتسيو الإيطالي إلى جانب مالاغا وديبورتيفو لاكرونيا الإسبانيين، كما خاض مع المنتخب الإسباني مباراة دولية واحدة فقط جاءت العام 2017.