نجم لاتسيو يصدم النصر السعودي
كشفت تقارير صحفية أن الإسباني لويس ألبيرتو، لاعب خط وسط لاتسيو الإيطالي، والذي كان أحد أهداف النصر السعودي سينتقل إلى الدوري القطري في الميركاتو المقبل.
ووفقًا لما ذكره فابرزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأحد، فإن "الدحيل سيدفع أكثر من 11 مليون يورو إلى لاتسيو لضم لويس ألبرتو، إذ إن الوثائق جميعها جاهزة الآن ومن المقرر التوقيع عليها الأسبوع المقبل، كذلك تم الحجز الطبي للاعب الوسط الإسباني الذي من المقرر أن يغادر النادي".
وسبق للاعب البالغ من العمر 31 عامًا، الإعلان عن تقدمه بطلب رسمي من أجل فسخ عقده مع لاتسيو على الرغم من أن هذا العقد يمتد حتى صيف عام 2027.
وخاض ألبيرتو 44 مباراة مع لاتسيو عبر مختلف المسابقات هذا الموسم، ليحرز 5 أهداف مع تقديم 11 تمريرة حاسمة.
وكانت كثير من الأندية السعودية يتقدمها النصر قد أعربت في وقت سابق عن رغبتها في التعاقد مع اللاعب، ولكن الأخير فضل الانضمام إلى صفوف الدحيل على حساب الرحيل صوب دوري روشن السعودي.
ويملك لويس ألبيرتو مسيرة رائعة، لعب خلالها في صفوف ليفربول الإنجليزي، ولاتسيو الإيطالي إلى جانب مالاغا وديبورتيفو لاكرونيا الإسبانيين، كما خاض مع المنتخب الإسباني مباراة دولية واحدة فقط جاءت العام 2017.