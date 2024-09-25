"بلان" يثير غضب جماهير الاتحاد ويتوعد الهلال

أثار الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي، غضب جماهير فريقه رغم الفوز على العين بثلاثية دون رد في دور الـ32 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين مساء الثلاثاء.

وجدد بلان إشادته بنادي الهلال بعد الخسارة أمامه بنتيجة 1-3 في الجولة الرابعة للدوري السعودي مؤكدًا أن جماهير الاتحاد عبرت عن حزنها من تصريحاته، ولكنها الحقيقة ويجب مواجهتها.

وأضاف "لم أسمع شيئًا عن أنباء إقالتي من منصبي، ولا أملك حسابات رسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وواصل "هدفي تطوير أداء الفريق والوصول لأعلى مكانة بالمنافسة على الألقاب، أنا سعيد بالفوز على العين؛ لأننا تأكدنا من جاهزية البدلاء، وكنت على ثقة كاملة بقدراتهم".

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وأشار إلى أن الاتحاد بحاجة إلى بعض الوقت من أجل حدوث التناغم بين اللاعبين خاصة أن هناك عناصر انضمت قبل غلق باب الانتقالات؛ وبالتالي لا بد من الصبر والدعم.

وأتم قائلًا "بالطبع أنا متحمس لمواجهة الهلال مجددا، وأريد الفوز عليه، وسنسعى لتحقيق ذلك".

ويقود بلان نادي الاتحاد منذ بداية الموسم الحالي عقب إقالة الأرجنتيني مارسيلو غاياردو من منصبه كمدير فني للفريق بسبب سوء النتائج.

وحقق الاتحاد 3 انتصارات متتالية بالدوري السعودي مع بلان قبل الخسارة أمام الهلال.