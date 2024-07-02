محمد صلاح يحسم مصيره.. وليفربول يخشى هذا الأمر

ونقلت الصحيفة عن مصادر، بأن الأمر ينطبق أيضًا على فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد، اللذين ينتهي عقديهما في الصيف المقبل أيضًا.

وخلصت الشبكة إلى أنه من المقرر أن يستمر أليسون بيكر مع الريدز الموسم المقبل أيضًا.

وارتبط صلاح بانتقال فان دايك وأليسون إلى الدوري السعودي، بينما ارتبط أرنولد بالانضمام إلى ريال مدريد.

ويرغب نادي الاتحاد السعودي بالتعاقد مع صلاح منذ الصيف الماضي، وتجددت هذه الرغبة خلال موسم الانتقالات الصيفي الحالي.

وحاول الاتحاد التعاقد مع صلاح، الصيف الماضي، وقدم عرضًا ضخمًا، قبل أن تتوقف المفاوضات؛ بسبب رغبة يورغن كلوب في الاحتفاظ بلاعبه المهم.

ويخشى نادي ليفربول من رحيل صلاح مجانًا، مع نهاية عقده نهاية الموسم المقبل، ورفضه للتجديد حتى الآن.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف العام المقبل، فيما تم تداول معلومات قريبة من اللاعب أنه سيواصل مع "الريدز" حتى نهاية عقده رغم الحديث عن احتمال مغادرته لملعب أنفيلد خلال الصيف الجاري.