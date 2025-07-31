يلعب بكارت الزمالك.. هل يتعمد إمام عاشور الضغط على الأهلي؟

اتهمت تقارير إعلامية إمام عاشور، نجم الأهلي المصري، باستخدام ورقة العودة للزمالك من أجل الضغط على إدارة ناديه لتعديل عقده خلال الفترة المقبلة.

ويمتد عقد عاشور مع النادي الأحمر إلى صيف 2028.

وذكرت تقارير إخبارية خلال الأيام الماضية أن ممدوح عباس، رئيس الزمالك الأسبق، تدخّل لإيقاف تجديد عقد إمام مع الأهلي، تمهيدًا لعودته إلى النادي الأبيض.

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ويغيب إمام عاشور عن صفوف الأهلي في الفترة الحالية، لعدم تعافيه من إصابته التي تعرض لها خلال مباراة إنتر ميامي الأمريكي في كأس العالم للأندية، بكسر في عظمة الترقوة.

وقال الإعلامي الرياضي عمرو الدردير في تصريحات تلفزيونية: "إمام عاشور ابن نادي الزمالك، ونجوميته ظهرت في الفريق الأبيض، ولكن من رحل عن النادي لن يعود، ولكن إذا كانت هذه رغبة اللاعب ورغبة النادي، ساعتها إدارة النادي ستفكر بالتأكيد في عودة اللاعب أم لا".

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وأضاف: "في رأيي الشخصي إمام عاشور يلعب بكارت الزمالك لكي يجدد رقم خرافي في النادي، فهو لن يقبل بأقل ما يحصل عليه زيزو، وأنا أشفق على غرفة الملابس بالنادي الأهلي بسبب الأرقام المتفاوتة والخرافية بين اللاعبين".

من جانبه، كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، تفاصيل حديثه مع إمام عاشور وحقيقة طلبه زيادة عقده مع النادي قبل التجديد.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "تحدثت مع إمام وسألته عما يتردد بطلبه 85 مليونًا أو 100 مليون جنيه مصري؟، قال لي: (والله يا كابتن، ولا حاجة، وعلى فكرة، أنا لم أبادر ولا طلبت اجتماعًا ولا تجديدًا ولا أي حاجة)".

وأضاف: "قال لي: (بالعكس، الناس في النادي محترمين)، وهم من طلبوا مني التجديد، وعقدي مستمر مع الأهلي لـ3 سنوات، والحمد لله، الجمهور يعاملني أفضل معاملة، وإدارة النادي محترمة".

وأردف: "إمام عاشور قال لي إن راتبه من الفئة الأولى، وبالفعل أوفوا بكل الوعود والعهود معي، ومسؤولو الأهلي طلبوا الاجتماع معي، وإلى الآن لم نتفق، ولكن لا توجد أزمة، أنا أستعد للمشاركة ولا أشعر بأي نوع من الغضب أو الحزن، وبالتأكيد أتمنى أن أظل من الفئة الأولى، وهذا أمر طبيعي".

وشدد: "إمام أبلغني أن الجلسة مع محمد يوسف، المدير الرياضي، كانت بكل الحب والاحترام. ولا توجد أي مشاكل، وأتعامل مع النادي أفضل معاملة، وبصراحة، أنا مرتاح جدًا وسعيد جدًا في النادي".

وأعلن الأهلي سابقًا أنه سيعمل على تعديل عقد إمام عاشور في الفترة المقبلة تقديرًا لما قدمه في الفترة الماضية.

انضم إمام عاشور إلى صفوف الأهلي قادمًا من ميتيلاند الدنماركي في صيف 2023.

ويبلغ صاحب الـ27 عامًا من العمر، وقد خاض مع الأهلي 86 مباراة، سجل خلالها 30 هدفًا وصنع 19 في جميع المسابقات، وحاز على لقب هداف الدوري المصري للموسم المنقضي.

وفاز عاشور مع الأهلي بدوري أبطال أفريقيا، والدوري المصري مرتين، وكأس السوبر المصري مرتين، وكأس مصر مرة واحدة، وكأس التحدي في بطولة إنتركونتيننتال.