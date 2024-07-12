أحدهم مفاجأة.. بنزيما يأمر الاتحاد السعودي بضم 3 نجوم

يتصدر الحديث عن الصفقات الجديدة المشهد داخل أروقة نادي الاتحاد السعودي قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل.

ومع اقتراب الفرنسي لوران بلان من قيادة صفوف الاتحاد في الموسم المقبل ، بدأ الحديث حول إمكانية حسم صفقات مميزة لتدعيم صفوف الفريق.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية عن دور بارز للنجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي الاتحاد في اختيار الصفقات الجديدة لفريقه في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن بنزيما قدم بالفعل توصياته لإدارة ناديه بشأن التدعيمات الجديدة، وطلب التعاقد مع 3 نجوم في الموسم المقبل.

ولمع اسم البرازيلي كاسيميرو نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي بين الأسماء الثلاثة التي رشحها بنزيما بعدما تزامل الثنائي في صفوف ريال مدريد قبل رحيل كاسيميرو إلى صفوف عملاق الدوري الإنجليزي ثم رحيل بنزيما بعد ذلك.

ويعد طلب بنزيما للتعاقد مع كاسيميرو مفاجأة للمتابعين، خاصة أن اللاعب كان بالفعل قريبًا من الانضمام إلى صفوف النصر السعودي، ولكن الإدارة رفضت بسبب تراجع مستواه وتقدم سنه "32 عامًا".

وتكرر نفس الأمر مع إدارة الأهلي السعودي التي تراجعت عن ضم اللاعب البرازيلي للأسباب ذاتها.

بنزيما أوصى أيضًا بضم اللاعب نبيل فقير صاحب الـ 30 عامًا والذي يوجد، حاليًا، في صفوف ريال بيتيس الإسباني.. ويبدو "فقير" خيارًا مهمًا لإدارة الاتحاد لتدعيم خط الوسط الهجومي.

وطلب بنزيما أيضًا ضم الجزائري حسام عوار لاعب وسط روما الإيطالي ويبلغ من العمر 26 عامًا.