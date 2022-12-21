بنزيما يلغي متابعة لاعبي فرنسا على إنستغرام باستثناء خمسة

لكن بنزيما يواصل تأجيج كل النظريات حول رحيله المبكر عن المنتخب الفرنسي خلال البطولة التي استضافتها قطر واختتمت، يوم الأحد الماضي، في استاد لوسيل.

ويزعم العديد من الصحفيين وكذلك موقع "fr.besoccer" أن إصابة بنزيما في الفخذ لم تكن السبب الأساس في رحيله عن تشكيلة فرنسا عشية انطلاق المونديال، بما في ذلك الصحفي رومان مولينا.

وقال مولينا إن رحيل بنزيما عن تشكيلة "الديوك" كان مطلوبًا من قبل العديد من اللاعبين الكبار في الفريق بما في ذلك أنطوان غريزمان، والقائد هوغو لوريس.

وفي رد فعل منه ألغى مهاجم ريال مدريد متابعة زملائه في المنتخب الفرنسي وأبقى على 5 لاعبين فقط، هم: إدواردو كامافينغا، وماركوس تورام، ورافائيل فاران، وبريسنيل كيمبيمبي، وكيليان مبابي، وقد ألغى تشواميني ثم أعاد متابعته من جديد.

لكن من الممكن أن يكون ذلك خطأ غير مقصود من بنزيما أو الفريق القائم على إدارة حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن مهاجم فرنسا الفائز بالكرة الذهبية اعتزاله دوليًا في عيد ميلاده الـ35، يوم الاثنين الماضي، بعد يوم واحد من خسارة فرنسا النهائي.

وكان من المتوقع أن يقود بنزيما هجوم فرنسا في كأس العالم لكنه اضطُر لمغادرة المعسكر في قطر قبل يوم من انطلاق البطولة لتعرضه لإصابة عضلية خلال التدريبات، ولم يقرر المدير الفني ديدييه ديشان استدعاء بديل له.

وأثيرت تقارير حول خلاف بنزيما، الذي سجل 37 هدفًا في 97 مباراة دولية، مع ديشان لعدم ضمه في النهائي رغم تعافيه.

ونشر بنزيما صورة له بقميص فرنسا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب: "بذلت جهدًا، وارتكبت أخطاء حتى وصلت إلى ما أنا فيه اليوم، وأنا فخور بذلك، وكتبت قصتي وقصتنا (مع المنتخب) انتهت".