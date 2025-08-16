كم عامًا يحتاج لامين يامال للوصول إلى عدد أهداف كريستيانو رونالدو؟

كتب: نور الدين ميفراني

يعد الإسباني ذو الأصول المغربية لامين يامال، مهاجم برشلونة، النجم الجديد لكرة القدم العالمية، إذ يقارنه المتتبعون والخبراء بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويلعب لامين يامال في مركز الهجوم على الجهة اليمنى، ويعد هدافًا وصانع ألعاب؛ فقد سجل 31 هدفًا وقدم 36 تمريرة في 130 مباراة رفقة برشلونة ومنتخب إسبانيا.

وفي عمر 18 سنة، ما زالت أمام النجم الإسباني سنوات طويلة للوصول إلى مستويات تجعل المقارنة بينه وبين النجمين الكبيرين الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الحالي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي حاليًا، ممكنة.

ويعد النجم البرتغالي أكثر لاعب سجل أهدافًا رسمية في تاريخ كرة القدم برصيد 938 هدفًا، متقدمًا على النجم الأرجنتيني الذي سجل 874.

ويحتاج لامين يامال سنوات عديدة للوصول إلى أهداف كريستيانو رونالدو؛ لكونه سجل حاليًا 31 هدفًا في موسمين، ويحتاج لرفع معدل أهدافه في الموسم.

وفي حال سجل معدل 40 هدفًا في الموسم لمدة 20 سنة قادمة، حين يبلغ عمره 38 سنة، سيكون قد سجل 831 هدفًا أقل بـ107 أهداف عن الأسطورة البرتغالي نجم النصر السعودي الحالي.

كما أنه بمعدل 40 هدفًا في الموسم لن يتجاوز قدوته الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سجل لحد الآن 874 هدفًا في مسيرته كأهداف رسمية.

ولتجاوز الأسطورة كريستيانو رونالدو، يحتاج الشاب لامين يامال لمعدل يقارب 50 هدفًا في الموسم لمدة 20 سنة، ليصل إلى 1031 هدفًا؛ وهي مهمة شبه مستحيل تحقيقها في ظل لعب النجم الشاب كجناح وليس كمهاجم صريح، ولكونه يعد أقرب لصانع ألعاب.

كما أن أسلوب المهاجم الوهمي الذي ابتكره الإسباني بيب غوارديولا في برشلونة لم يعد موجودًا بقوة في كرة القدم الحالية.