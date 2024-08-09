أنهى الأهلي صراع المنافسة على لقب الدوري المصري بعد تتويجه بالبطولة المحلية قبل 3 مباريات من نهاية مشواره بالدوري.

وحسم الأهلي التتويج بعد فوزه على سموحة بنتيجة 1-0 مساء أمس الخميس في ستاد برج العرب في الإسكندرية بلقاء مؤجل من الجولة 24 للدوري المصري.

وحقق الأهلي لقب الدوري للمرة 44 في تاريخه بفارق كبير عن أقرب منافسيه الزمالك الذي حصد اللقب 14 مرة فقط.

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وابتعد الزمالك عن حسابات المنافسة في الموسم الحالي، بينما قدم بيراميدز موسمًا جيدًا ودخل في منافسة قوية خلال بعض الأوقات مع الأهلي على لقب الدوري.

ورغم تتويج الأهلي باللقب، بيد أن الدوري المصري لا يزال يعيش أجواء من الإثارة في صراع البقاء بالبطولة بعدما تحدد أول الهابطين نادي الداخلية فقط، بينما يبقى هناك صراع مثير للهروب من شبح الهبوط بين الإسماعيلي وبلدية المحلة وفاركو والجونة والمقاولون العرب والبنك الأهلي.

ويتبقى للأهلي 3 مباريات على نهاية مشواره ضد زد إف سي يوم الأحد المقبل ثم إنبي يوم الأربعاء المقبل ثم مواجهة مودرن سبورت يوم 17 أغسطس الجاري.

ويتبقى لفريق بيراميدز مواجهتان ضد طلائع الجيش المقدمة من الجولة الأخيرة يوم الأحد المقبل بجانب لقاء الداخلية يوم الأربعاء المقبل.

ويتبقى للزمالك 3 مواجهات ضد طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل ثم بلدية المحلة يوم 17 أغسطس الجاري.

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري وفارق النقاط بين الأهلي والزمالك:

الأهلي (81 نقطة – 31 مباراة)

بيراميدز (73 نقطة – 32 مباراة)

الزمالك (55 نقطة – 32 مباراة)

المصري (52 نقطة – 32 مباراة)

مودرن سبورت (50 نقطة – 32 مباراة)

سموحة (48 نقطة – 32 مباراة)

زد إف سي (47 نقطة – 31 مباراة)

سيراميكا كليوباترا (45 نقطة – 32 مباراة)

إنبي (43 نقطة – 32 مباراة)

الاتحاد (40 نقطة – 32 مباراة)

طلائع الجيش (39 نقطة – 32 مباراة)

البنك الأهلي (34 نقطة – 32 مباراة)

الجونة (33 نقطة – 32 مباراة)

الإسماعيلي (32 نقطة – 32 مباراة)

فاركو (31 نقطة – 32 مباراة)

بلدية المحلة (27 نقطة – 32 مباراة)

المقاولون (25 نقطة – 32 مباراة)

الداخلية (19 نقطة – 32 مباراة) تأكد هبوطه رسمياً.