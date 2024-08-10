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رياضة

أثار سخرية الجماهير بحيلة فاشلة.. أونانا يدفع ثمن استفزاز هالاند (فيديو)

فشل الحارس الكاميروني لمانشستر يونايتد في التصدي لركلتي هالاند وإديرسون
أثار سخرية الجماهير بحيلة فاشلة.. أونانا يدفع ثمن استفزاز هالاند (فيديو)
الكاميروني أندريه أونانا
إرم نيوز
إرم نيوز
10 أغسطس 2024، 5:29 م

لم يتعظ الكاميروني أندريه أونانا، حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي من أخطائه السابقة، وحيله المحبطة في تشتيت مهاجمي الأندية المنافسة، والتي عادت عليه بالوبال، ليكرر الأفعال ذاتها في نهائي كأس الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي مساء اليوم السبت.

وخسر مانشستر يونايتد لقب كأس الدرع الخيرية في أنجلترا عقب الهزيمة أمام مانشستر سيتي بركلات الترجيح (7 ـ 6) بعد نهاية المباراة في الوقت الأصلي بالتعادل (1 ـ 1).

وكان الأرجنتيني غارناشو افتتح التسجيل لفريق الشياطين الحمر بمجهود فردي رائع في الدقيقة 82، لكن البرتغالي بيرناردو سيلفا نجح في التعديل في الدقيقة 89 والذهاب بالمباراة لركلات الترجيح.

وفيما أهدر سيلفا أول ركة ترجيحية لفريقه، نجح بقية اللاعبين في التسجيل، بينما أضاع كل من سانشو وإيفانس ركلتين ترجيحيتين كانتا وراء خسارة رفاق الكاميروني اللقب.

وخلال حصة الركلات الترجيحية، خطرت ببال الحارس أندريه أونانا فكرة تشتيت تركيز النرويجي إرلينغ هالاند، بحركة كان قام بها في مباراتين سابقتين وجاءت بنتائج عكسية.

وسعى أونانا إلى توجيه هالاند نحو التسديد في الزاوية اليمنى للمرمى بحركة من يديه، كما وقف في جانب من المرمى وليس في الوسط مثلما يفعل أغلب حراس المرمى في تلك الركلات.

ولم يوفق الحارس الكاميروني في التصدي للركلة التي سددها النرويجي بنجاح وأعاد فريقه في الرهان على اللقب، لكن ليس ذلك فقط، بل أثار أونانا سخرية المتابعين عبر منصات التواصل فيما هاجمه عدد من مشجعي فريق الشياطين الحمر.

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وكانت تلك اللقطة سببا في توجه حكم المباراة إلى حارس مانشستر يونايتد للتنبيه عليه بإمكانية إشهار الورقة الصفراء في وجهه.

وعقب تسجيل ركلة الجزاء، ظهر الهداف النرويجي لمانشستر سيتي وكأنه يتفوه ببعض العباراة ردا على استفزازات أونانا.

 وفضلا عن تلك اللقطة لم ينجح أونانا في التصدي لركلة ترجيح حارس مانشستر سيتي إديرسون الذي سجل الطريقة ذاتها التي سجل بها هالاند.

ويشار إلى أن أندريه أونانا قام بالحركة نفسها في المباراة الودية التي جمعت مانشستر يونايتد وأرسنال الأسبوع الماضي في جولة الفريقين الإعدادية للموسم المقبل، لكنه فشل أيضا في حيلته وذلك بعد أن سجل غابرييل ماغالهايس الركلة الترجيحية بنجاح وقوة.

وبعد التسجيل توجه غابرييل إلى الحارس الكاميروني ليلومه على تصرفه الاستفزازي.

وخلال المباراة ذاتها كرر أونانا الحيلة ذاتها مع فابيو فييرا، لكن الأخير سجل بطريقة هادئة ووضع الكرة على يمين حارس اليونايتد،  فيما يبدو أن الأخير لم يتعظ من حيلته تلك ليكررها في مباراة رسمية انتهت بخسارة فريقه أول ألقاب الموسم الجديد.

كأس الدرع الخيريةمانشستر سيتيمانشستر يونايتد

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