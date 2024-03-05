رغم المعاناة في ريال مدريد.. أنشيلوتي يستمتع برحلته هذا الموسم

وفي حديثه إلى وسائل الإعلام، اليوم الثلاثاء، تحدث المدرب (64 عاما) عن العبء الشخصي الذي يأتي مع كونه مدربا لريال مدريد وصعوبة التعامل مع التحدي الذهني الذي يواجه اللاعبين والطاقم التدريبي في مثل هذه البيئة التنافسية.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: "عملي يتعلق بالمعاناة أكثر من السعادة.. أنا أحب وظيفتي، وخاصة في ريال مدريد لأنه النادي المثالي في العالم للقيام بعملي، ولكن فيما يتعلق بعملي إجمالا فهو يتعلق أكثر بالمعاناة بسبب المواقف التي أديرها بشكل يومي".

وأضاف: "ليس فقط الفوز هو ما يجعلك سعيدا، ورغم الفوز هناك مجموعة من الأشخاص حولي ليسوا سعداء. يمكن أن يكون أحد اللاعبين الذي لم يشارك... وهذا له تأثير على السعادة العامة".

وتابع: "المعاناة شيء خاص بي وحدي. يمكن مشاركة السعادة مع الآخرين، لا يمكن فعل ذلك مع المعاناة.. لذلك أنا بخير بسبب مكاني والوظيفة التي أمتلكها، لكن أشعر بالمعاناة أكثر من السعادة...".