رغم المعاناة في ريال مدريد.. أنشيلوتي يستمتع برحلته هذا الموسم
أعرب كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن سعادته بموسم فريقه حتى الآن، إذ يتصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ويستعد لاستضافة رازن بال شبورت لايبزيغ في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه 1-صفر ذهابا، لكن الإيطالي قال إن وظيفته لا تزال تحتوي على الكثير من المعاناة.
وفي حديثه إلى وسائل الإعلام، اليوم الثلاثاء، تحدث المدرب (64 عاما) عن العبء الشخصي الذي يأتي مع كونه مدربا لريال مدريد وصعوبة التعامل مع التحدي الذهني الذي يواجه اللاعبين والطاقم التدريبي في مثل هذه البيئة التنافسية.
وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: "عملي يتعلق بالمعاناة أكثر من السعادة.. أنا أحب وظيفتي، وخاصة في ريال مدريد لأنه النادي المثالي في العالم للقيام بعملي، ولكن فيما يتعلق بعملي إجمالا فهو يتعلق أكثر بالمعاناة بسبب المواقف التي أديرها بشكل يومي".
وأضاف: "ليس فقط الفوز هو ما يجعلك سعيدا، ورغم الفوز هناك مجموعة من الأشخاص حولي ليسوا سعداء. يمكن أن يكون أحد اللاعبين الذي لم يشارك... وهذا له تأثير على السعادة العامة".
وتابع: "المعاناة شيء خاص بي وحدي. يمكن مشاركة السعادة مع الآخرين، لا يمكن فعل ذلك مع المعاناة.. لذلك أنا بخير بسبب مكاني والوظيفة التي أمتلكها، لكن أشعر بالمعاناة أكثر من السعادة...".
وبعد ما يزيد قليلا على شهرين من تمديد عقده مع ريال مدريد حتى عام 2026 بعد أشهر من الشكوك بشأن مستقبله، إذ استهدفه الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لتولي منصب مدرب المنتخب، يتصدر ريال مدريد بقيادة أنشيلوتي الدوري الإسباني بعد هزيمة واحدة في 27 مباراة.
وقال أنشيلوتي، الذي لم يخسر في دوري أبطال أوروبا مع استئناف سعيه للفوز باللقب رقم 15 بالبطولة، وهو رقم قياسي، إنه سعيد بمكانة فريقه رغم إصابات اللاعبين الأساسيين مثل حارس المرمى تيبو كورتوا بالإضافة إلى المدافعين ديفيد ألابا وإيدر ميليتاو بتمزق في الرباط الصليبي.
لكنه أضاف أن الأمر لن يكون له قيمة إذا لم يختتم فريقه الموسم بنجاح، قائلا: "علينا أن نسعى لتحقيق حلم الفوز بهذه المسابقة.. قمنا بعمل جيد حتى الآن، ولكن لا يزال أمامنا شهران أو ثلاثة أشهر".
واختتم: "لا يمكنني لوم فريقي في الوقت الحالي. الشيء الأهم أن لدي لاعبين جيدين للغاية.. هناك لاعبون يريدون التعلم والتحسن وأن يكونوا جزءا من هذا النادي.. كل ما تقدمه من مقترحات أو تحديات، يقبلونه. إنهم يبذلون كل ما في وسعهم للقيام بعمل جيد ومساعدة الفريق".