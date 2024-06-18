أول تعليق من مبابي بعد تعرضه لإصابة قوية في مباراة فرنسا والنمسا
كشف كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا، عن اتجاهه لارتداء قناع للوجه، بعدما تعرض لإصابة قوية في أنفه، خلال لقاء النمسا، مساء الاثنين، في إطار مواجهات بطولة أمم أوروبا 2024.
وتعرض نجم المنتخب الفرنسي لإصابة في الوجه خلال المباراة التي فاز بها "الديوك" على النمسا 1-0؛ ما أثار الشكوك حول استمراره في البطولة.
ونتجت الإصابة جراء اصطدام بين رأس مبابي وكتف كيفن دانسو، لاعب النمسا، ما أدى إلى إصابته بنزيف وتورم في أنفه في أواخر مباراة المجموعة الرابعة في ملعب دوسلدورف أرينا.
وعلق مبابي عبر حسابه على منصة "إكس" مازحًا: "أي أفكار للقناع؟"، في إشارة إلى أنه قد يحتاج إلى نوع من الحماية إذا أراد الاستمرار في اللعب في بطولة أوروبا.
كما أصدر الاتحاد الفرنسي بيانًا لكشف آخر تطورات حالة اللاعب، قائلًا: "تعرض كيليان مبابي لكسر في الأنف خلال الشوط الثاني من مباراة النمسا وفرنسا التي أقيمت يوم الاثنين في دوسلدورف، وتلقى قائد فرنسا العلاج أولاً من قبل الطاقم الطبي والدكتور فرانك لوغال، الذي شخَّص إصابته بكسر في الأنف، تم تأكيد التشخيص خلال فحوصات الأشعة السينية في المستشفى".
وأضاف البيان: "عاد مبابي إلى معسكر المنتخب الفرنسي، سيتلقى العلاج في الأيام القليلة المقبلة، لكنه لن يخضع لعملية جراحية في المستقبل القريب".
وتابع: "سيتم صنع قناع له حتى يتمكن صاحب الرقم 10 في المنتخب الفرنسي من العودة للمنافسة بعد الفترة المخصصة للعلاج".
كما قال فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي، في تصرح مقتضب نشرته شبكة "rmcsport" الفرنسية: "لا توجد عملية جراحية".
ولكن هذا الأمر لا يعني بالضرورة إمكانية مشاركة مبابي في مباراة فرنسا وهولندا، مساء الجمعة المقبل، إذ إنه لا يزال يعاني كسرًا على مستوى الأنف.