أول تعليق من مبابي بعد تعرضه لإصابة قوية في مباراة فرنسا والنمسا

كشف كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا، عن اتجاهه لارتداء قناع للوجه، بعدما تعرض لإصابة قوية في أنفه، خلال لقاء النمسا، مساء الاثنين، في إطار مواجهات بطولة أمم أوروبا 2024.

وتعرض نجم المنتخب الفرنسي لإصابة في الوجه خلال المباراة التي فاز بها "الديوك" على النمسا 1-0؛ ما أثار الشكوك حول استمراره في البطولة.

ونتجت الإصابة جراء اصطدام بين رأس مبابي وكتف كيفن دانسو، لاعب النمسا، ما أدى إلى إصابته بنزيف وتورم في أنفه في أواخر مباراة المجموعة الرابعة في ملعب دوسلدورف أرينا.

وعلق مبابي عبر حسابه على منصة "إكس" مازحًا: "أي أفكار للقناع؟"، في إشارة إلى أنه قد يحتاج إلى نوع من الحماية إذا أراد الاستمرار في اللعب في بطولة أوروبا.