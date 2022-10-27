نتائج دوري أبطال أوروبا: ليفربول يتأهل بفوز كبير على أياكس.. وبرشلونة يواصل السقوط أمام بايرن

كرس بايرن ميونخ الألماني عقدته لمضيفه برشلونة الإسباني، بعدما تغلب عليه 3 - صفر، يوم الأربعاء، في الجولة الخامسة لمباريات المجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وافتتح النجم السنغالي ساديو ماني التسجيل لمصلحة بايرن في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف زميله الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ، الهدف الثاني في الدقيقة 31، ليواصل هزَّ الشباك للمباراة الرابعة على التوالي بمختلف المسابقات، وفي الشوط الثاني، أضاف بنيامين بافارد الهدف الثالث لبايرن ميونخ في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

ورفع بايرن، الذي ضمن تأهله منذ الجولة الماضية للأدوار الإقصائية في المسابقة القارية، رصيده إلى 15 نقطة، محققًا العلامة الكاملة حتى الآن عقب فوزه في جميع مبارياته الخمس التي خاضها في المجموعة.

وفي المقابل، تجمّد رصيد برشلونة، الذي تأكد من وداعه للمسابقة من دور المجموعات للنسخة الثانية على التوالي قبل خوضه اللقاء، عند 4 نقاط، عقب تحقيقه فوزًا وحيدًا وتعادلًا واحدًا مقابل 3 هزائم، ليبقى في المركز الثالث، وينتقل للعب في بطولة الدوري الأوروبي.

وبهذه النتيجة، واصل بايرن تفوقه على برشلونة في مواجهاتهما المباشرة، بعدما تغلب على الفريق الإسباني للمباراة السادسة على التوالي، فيما يرجع آخر فوز للنادي الكتالوني على نظيره البافاري إلى السادس من مايو 2015، عندما تغلب عليه 3 - صفر.

ليفربول يضمن مقعدًا بدور الـ16 بفوزه على أياكس

كما بلغ ليفربول الإنجليزي، وصيف بطل النسخة الأخيرة، الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بفوزه على مضيفه أياكس أمستردام الهولندي 3-صفر، الأربعاء، على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في أمستردام في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.

وضع محمد صلاح ليفربول في المقدمة في هجمة عكس سير المباراة قبل 3 دقائق على نهاية زمن الشوط الأول، فيما هز داروين نونيز وهارفي إليوت الشباك في الشوط الثاني.

وكان ليفربول بحاجة الى التعادل فقط لحجز بطاقته الى ثمن النهائي، لكنه حقق الفوز الرابع تواليًا معززًا وصافته للمجموعة برصيد 12 نقطة قبل القمة المرتقبة، الثلاثاء المقبل، على ملعب "أنفيلد" على الصدارة مع نابولي الإيطالي الذي حقق فوزه الخامس تواليًا عندما تغلب على ضيفه رينجرز الأسكتلندي 3-صفر.