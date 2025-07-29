نجم سان جيرمان: بدون شك أنا أفضل من لامين يامال

أثار النجم الفرنسي ديزيري دوي، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي مزيدا من الجدل والتفاعلات عبر منصات التواصل الاجتماعي عندما ظهر عبر تطبيق "تيك توك" ليقارن بينه وبين أيقونة الملاعب العالمية لامين يامال.

وتداولت منصات التواصل مقطع فيديو مقتضبا بدا فيه ديزيري دوي، المتوج في الموسم الماضي بطلا لدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان وهو يجيب عن سؤال: من الأفضل بينك وبين يامال، ليجيب: "إنه سؤال جيد، أنا الأفضل".

ورغم الظهور اللافت للامين يامال طوال موسم 2024 ـ 2025 مع برشلونة وتتويجه بثلاثة ألقاب محلية وهي الدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر، فإن إنجازات النجم الفرنسي الصاعد مع سان جيرمان كانت أكبر.

وساهم ديزيري دوي (20 عاما) في تتويج الفريق الباريسي بالدوري الفرنسي وكأس فرنسا وكأس السوبر، لكن إنجازه الأعظم كان دوري أبطال أوروبا بفوز تاريخي على إنتر ميلان ( 5 ـ0) كان نصيبه منها هدفين وتمريرة حاسمة.

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وأنهى النجم الفرنسي الشاب، موسم 2024-2025 بالمشاركة في مونديال الأندية، حيث بلغ مع البي آس جي النهائي قبل صدمة قوية أمام تشيلسي بالخسارة 3 ـ0.

وفي مقابل ذلك، فاز دوي بجائزة أفضل لاعب واعد في البطولة، لينهي الموسم بشكل مذهل محققا 30 مساهمة تهديفية في 61 مباراة.

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ومن الجانب الآخر، أنهى لامين يامال نجم برشلونة الموسم الماضي بتسجيله 18 هدفاً وصناعة 21 هدفا في 55 مباراة.

وعلى صعيد المنتخبات التقى يامال ودوي في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية وآلت الكلمة الأخيرة إلى نجم إسبانيا وبرشلونة بالفوز (5 ـ 4).

ويوجد كل من لامين يامال وديزيري دوي ضمن القائمة الموسعة للاعبين المرشحين للتتويج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للعام 2025، والتي سيتم الإعلان عنها في 22 سبتمبر المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.