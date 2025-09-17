أمام كل زملائه.. من هو لاعب الزمالك الذي وجه له فيريرا تحية خاصة؟

وجه يانيك فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، تحية خاصة إلى أحد أبرز لاعبيه الذين قدموا أداء رائعًا في المواجهة الأخيرة أمام المصري البورسعيدي، والتي حقق خلالها الفريق فوزا مهما وضعته في صدارة جدول الترتيب.

وحقق الزمالك فوزاً مستحقاً على نظيره المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمتهما، يوم السبت الماضي، على ملعب "برج العرب"، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدور المصري الممتاز.

أخبار ذات علاقة الحكم المثير للجدل.. اتحاد الكرة يصدم الزمالك

وأنهى الزمالك الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف، سجله المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ في الدقيقة الـ29. وواصل الفريق الأبيض تفوقه في الشوط الثاني بمضاعفة النتيجة عن طريق عمر جابر في الدقيقة 64، قبل أن يحرز عبدالله السعيد الهدف الثالث في الدقيقة الـ90 من ركلة جزاء.

واعتلى الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة، بينما تراجع المصري للمركز الثاني بـ11 نقطة.

أخبار ذات علاقة بعلاقات جون إدوارد.. كريستيانو رونالدو يضخ أموالا في شركة الزمالك (فيديو)

وبحسب ما ذكره تقرير لقناة "أون تايم سبورتس"، فإم "فيريرا قدم موقف ممتاز عقب نهاية المباراة أمام لاعبيه وفي الحديث مع وسائل الإعلام أيضا، قال إن هناك لاعبًا في أرض الملعب يستاهل نقول له برافو وجعل شكلنا في الملعب ممتازا ونجح طريقة لعبنا، وهذا اللاعب هو عماد نبيل (دونغا)، بخلاف إنه في الشوط الأول أحكم القبضة على دغموم، لاعب المصري، تماما وقابل بالضغط العكسي بشراسة فهو كان مالي مكانه في مركز (6)، وكان صاحب روح قتالية".

يذكر أن تقارير أخيرة أشارت إلى أن إدارة الزمالك استقرت على فتح ملف تجديد تعاقد "دونغا"، بعد المستوى المميز والأداء اللافت الذي ظهر به اللاعب خلال المباريات الماضية؛ ما دفع الجهاز الفني والإدارة لإعادة النظر فى مستقبله مع الفريق، بعدما كان على قائمة المرشحين للرحيل في الانتقالات الماضية.

وأشارت التقارير إلى أن الأداء القوي الذي قدمه "دونغا" خلال الجولات الأولى، سواء من حيث الانضباط التكتيكي أو الدور الدفاعي الحيوي الذي يلعبه في وسط الملعب، جعل إدارة الكرة تُبدي ارتياحها، وتبدأ تحركات فعلية لفتح ملف التجديد قبل يناير، حيث يأمل الزمالك في الحفاظ على العناصر الأساسية داخل الفريق، خاصة أصحاب الخبرات، ضمن خطة الاستقرار الفني التي تنتهجها الإدارة الجديدة، بالتنسيق مع الجهاز الفني.