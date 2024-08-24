سجل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفا في الشوط الثاني قاد به برشلونة للفوز 2-1 على أتليتيك بيلباو اليوم السبت في مباراة مثيرة لحساب الجولة الثانية من الدوري الإسباني الممتاز.

وفي المباراة الأولى للفريق الكتالوني على قواعده، حقق المدرب الألماني فوزا مهما، هو الثاني في الموسم الحالي بعد العودة الأسبوع الماضي من فالنسيا بانتصار (2 ـ 1)، ليحصد العلامة الكاملة حتى الآن.

وافتتح اللاعب الشاب لامين بامال التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 24 بتصويبة قوية ورائعة من خارج مناطق الجزاء غالطت الحارس باديلا.

وأدرك بيلباو التعادل بهدف سجله أويهان سانسيت في الدقيقة 42 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بداعي تعرض أليكس برينجير للعرقلة من جانب المدافع باو كوبارسي داخل منطقة الجزاء.

وسجل ليفاندوفسكي هدف الفوز لبرشلونة في الدقيقة 75 بعد متابعة لتوزيعة من الجهة اليمنى وتسديدة يسارية قوية فشل الحارس في التصدي لها.

ولعب ليفاندوفسكي دور البطولة في قيادة الفريق للفوز في أول مباراتين له بالموسم، إذ سجل ثنائية في الفوز 2-1 على فالنسيا في الجولة الأولى.

ويتقاسم برشلونة صدارة الدوري مع سيلتا فيغو برصيد ست نقاط لكل منهما بعد مباراتين، بينما تجمد رصيد بيلباو عند نقطة واحدة في المركز 15.