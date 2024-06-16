يورو 2024.. كيف نجت إيطاليا من العاصفة الألبانية؟

يجب أن توفر الطريقة التي قاتلت بها إيطاليا، لتفوز في أول ظهور لها في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 أمام ألبانيا، إحساسًا جديدًا بالثقة لدى جماهير الفريق التي وعلى الرغم من كونها تساند حامل لقب البطولة، إلا أنها تضررت نفسيًّا بعد الفشل في التأهل لكأس العالم الأخيرة في قطر.

وتم تعزيز ثقة الجماهير من خلال عمل وأفكار المدرب لوتشيانو سباليتي.

وكانت بداية ألبانيا رائعة عندما صدم نديم باجرمي لاعب منتخب ألبانيا، المنافسة إيطاليا حاملة اللقب بأسرع هدف تم تسجيله على الإطلاق في بطولة أوروبية، ما أشعل حماس الجماهير الضخمة لألبانيا التي فاق عددها إلى حد كبير جماهير المنافس، وشكلت بالقمصان الحمراء رسما جداريا في ملعب فستفالن شتاديون لتهز بصخبها المتناغم الملعب من أساساته.

ومع ذلك، لم تكن إيطاليا منزعجة مما كان يحدث، وبدت رائعة كما لو كانت تخوض مباراة تدريبية، إذ توقع مشجعو كرة القدم الواثقون رؤية الكثير من قمصان منتخب إيطاليا (الأزوري) المزينة بأربع نجوم الخاصة بكأس العالم.