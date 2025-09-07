100 مليون يورو.. كريستيانو رونالدو يحرك النصر تجاه نجم عالمي جديد

عاود الدوري السعودي للمحترفين اهتمامه مجدداً بالتعاقد مع البرتغالي رافائيل لياو، جناح اي سي ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وسبق أن رفض الجناح البرتغالي عرضًا سعوديًا كبيرًا، خلال هذا الصيف؛ لحرصه على استمرار اللعب في أعلى مستوى بالدوري الأوروبي.

ووفق ما أورده تقرير موقع "somosfanaticos"، فإن النصر بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو وضع رافائيل لياو ضمن أهدافه هذا الموسم، وقدم له عرضاً ضخماً؛ من أجل إقناعه بالانتقال إلى السعودية.

وأوضح التقرير أن مسؤولي النصر يريدون ضم رافائيل لياو إلى جانب كريستيانو رونالدو، وقد قدم بالفعل عرضًا بقيمة 100 مليون يورو إلى ميلان خلال الساعات القليلة الماضية.

النادي السعودي يواجه عقبة كبرى حاليًا، وهي كيفية إقناع رافائيل لياو بتغيير رأيه بشأن اللعب في السعودية، لرغبته القوية في البقاء ضمن نخبة الأندية الأوروبية.

من جانب إدارة ميلان، فإن النادي لم يحسم موقفه بعد، ويبدو أنه غير راغب في بيع اللاعب البرتغالي؛ فهو أحد ركائز الفريق الأساسية، وخسارته ليست ضمن خططهم.

رافائيل لياو (26 عاماً) كان قد انضم إلى ميلان في 2019، من ليل الفرنسي، ومنذ ذلك الحين، شارك في 261 مباراة، سجل خلالها 71 هدفًا، وقدّم 62 تمريرة حاسمة.