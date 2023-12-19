مانشستر يونايتد يعرض 4 نجوم على أندية الدوري السعودي

وفقًا لما ذكرته صحيفة دايلي ميل، أجرى مانشستر يونايتد مناقشات مع ممثلين عن الدوري السعودي للمحترفين حول الرحيل المحتمل لأربعة لاعبين عن مانشستر يونايتد.

وحسب التقرير فاللاعبون الأربعة هم جادون سانشو، رافائيل فاران، أنتوني مارسيال، وكاسيميرو.

ووفقًا للتقرير فإن مدير كرة القدم في مانشستر يونايتد غادر السعودية دون التوصل لاتفاق حول اللاعبين.

وكلف التعاقد مع سانشو وفاران ومارسيال وكاسيميرو مانشستر يونايتد 230 مليون جنيه إسترليني، ويأمل النادي في استرداد أكبر قدر ممكن منها من خلال عمليات بيعهم.