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مانشستر يونايتد يعرض 4 نجوم على أندية الدوري السعودي

تم استبعاد نجم بروسيا دورتموند وإنجلترا السابق من تشكيلة الفريق الأول

قالت تقارير صحفية إنجليزية إن مدير كرة القدم في نادي مانشستر يونايتد، جون مورتو، كان في المملكة العربية السعودية لمناقشة إمكانية خروج 4 لاعبين من النادي.

ويتطلع مانشستر يونايتد لبيع 4 لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لجمع أموال تمهيدًا لضخها في التعاقد مع لاعبين آخرين.

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وفقًا لما ذكرته صحيفة دايلي ميل، أجرى مانشستر يونايتد مناقشات مع ممثلين عن الدوري السعودي للمحترفين حول الرحيل المحتمل لأربعة لاعبين عن مانشستر يونايتد.

وحسب التقرير فاللاعبون الأربعة هم جادون سانشو، رافائيل فاران، أنتوني مارسيال، وكاسيميرو.

ووفقًا للتقرير فإن مدير كرة القدم في مانشستر يونايتد غادر السعودية دون التوصل لاتفاق حول اللاعبين.

وكلف التعاقد مع سانشو وفاران ومارسيال وكاسيميرو مانشستر يونايتد 230 مليون جنيه إسترليني، ويأمل النادي في استرداد أكبر قدر ممكن منها من خلال عمليات بيعهم.

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ويعد بيع سانشو هو الأولوية الأولى عندما يتعلق الأمر بالتخلص من اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية بالنسبة لمدرب مانشستر يونايتد تين هاغ والإدارة.

وتم استبعاد نجم بروسيا دورتموند وإنجلترا السابق من تشكيلة الفريق الأول بعد حربه الكلامية مع المدير الفني إريك تين هاغ.

ويُقال إن مانشستر يونايتد منفتح على العروض الخاصة بالثلاثي ذوي الأداء الضعيف مارسيال وفاران وكاسيميرو، لكنه لن يحاول إجبارهم على الخروج من النادي.

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