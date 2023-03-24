كيميش وفليك يرفضان التعليق على إقالة ناغلسمان من تدريب بايرن ميونخ

وقرر نادي بايرن ميونخ إقالة ناغلسمان الذي تولى المسؤولية في 2021 وسيتعاقد مع توماس توخيل مدرب تشيلسي السابق خلفا له.

ولم يعلق النادي أو ناغلسمان على التقارير التي انتشرت مع اجتماع مسؤولي النادي في ميونيخ.

وقال فليك في مؤتمر صحفي قبل مواجهة بيرو وديا غدا السبت: "تفاجأنا بالتقارير لكن حتى الآن لم يصدر بايرن أي بيان بهذا الصدد. لن أعلق عليها احتراما ليوليان".

وكان ناغلسمان الذي تولى قيادة بايرن خلفا لفليك، وقع عقدا لمدة خمس سنوات وعبر مجلس إدارة النادي عن دعم مدربه قبل أيام.

لكن قبضة بايرن على الدوري تراخت مقارنة بآخر عشرة مواسم فاز فيها باللقب، إذ يحتل المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة خلف بروسيا دورتموند قبل المواجهة التي تجمع بينهما مطلع أبريل نيسان المقبل.