مطلوب في الهلال.. ميلان يحدد قيمة بيع نجمه

حددت إدارة نادي ميلان الإيطالي، سعر بيع عقد الفرنسي ثيو هيرنانديز، ظهير أيسر الفريق، بالفترة المقبلة.

وسبق أن تواصل مسؤولو الدوري السعودي مع وكلاء الفرنسي ثيو هيرنانديز، لبحث إمكانية التعاقد معه في الصيف المقبل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" (La Gazzetta dello Sport)، فإن مسؤولي نادي ميلان حددوا مبلغ 100 مليون يورو، من أجل الموافقة على رحيل النجم الفرنسي بداية من الموسم المقبل.

وحدد النادي الإيطالي قيمة بيع عقد اللاعب في ظل وجود أكثر من ناد يرغب في كسب خدماته خلال الفترة الحالية، إذ إنه تلقى سابقا عرضاً من بايرن ميونيخ بالإضافة إلى اهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه حتى على المدى المتوسط.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن نادي ميلان لن يوافق على أي عرض بأقل من هذا المبلغ خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن مستقبل هيرنانديز مع ميلان لا يزال غير مؤكد حتى الآن.