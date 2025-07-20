عودة كريستيانو رونالدو.. القنوات الناقلة لمباريات النصر السعودي الودية

يستعد الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، للالتحاق بمعسكر فريقه التحضيري في النمسا تمهيدا للموسم الكروي الجديد 2025-2026، في إطار تحضيرات الفريق للمنافسات المقبلة.

ومن المنتظر أن يغادر "العالمي" إلى النمسا، يوم الأحد المقبل، حيث سيقيم معسكرًا تحضيريًا بمشاركة جميع اللاعبين، يتقدمهم قائد الفريق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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وكشف نادي النصر، يوم السبت، عن قائمة اللاعبين المشاركين في معسكر النمسا.

وسيغادر مع بعثة النصر 20 لاعباً، على أن يلتحق 8 لاعبين آخرين بمعسكر الفريق أبرزهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والمدافع الفرنسي محمد سيماكان والحارس نواف العقيدي العائد للفريق بعدما لعب على سبيل الإعارة في صفوف الفتح.

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واستبعد جورجي جيسوس، مدرب الفريق الجديد، أسماء بارزة من قائمة العالمي، في مقدمتهم المدافع الإسباني إيمريك لابورت ولاعب الوسط البرتغالي أوتافيو، إلى جانب المدافع محمد آل فتيل.

وينطلق معسكر النصر في النمسا يوم الاثنين المقبل لمدة 14 يوماً، على أن تُقام المرحلة الثانية من التحضيرات استعداداً للموسم الجديد 2025-2026 في البرتغال لمدة 6 أيام، قبل العودة إلى الرياض في 11 أغسطس المقبل.

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وسيخوض النصر خلال معسكره في النمسا 3 مباريات ودية، الأولى أمام فريق سانت يوهان النمساوي يوم 26 يوليو الجاري، ثم يواجه ليون الفرنسي يوم 4 أغسطس، قبل أن يختتم ودياته بملاقاة ألميريا الإسباني في 10 أغسطس المقبل، وستذاع مباريات "العالمي" عبر منصة "STC TV".

ويستعد النصر من خلال هذا المعسكر لبطولة كأس السوبر السعودي، حيث يواجه غريمه الاتحاد في نصف النهائي يوم 19 أغسطس المقبل.