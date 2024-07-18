لقي عبد الله الصيني، بطل كمال الأجسام المصري، مصرعه مساء يوم الخميس، وذلك بعدما تعرض لحادث بالقرب من محل إقامته في منطقة العجمي غرب محافظة الإسكندرية.

وأصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانًا قالت فيه إن مديرية أمن الإسكندرية، تلقت إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة، يفيد بوقوع حادث سير تعرض له اللاعب عبد الله الصيني.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص والمعاينة، تبين أن بطل كمال الأجسام كان يقود دراجته البخارية "موتوسيكل" واصطدم بسيارة على الطريق، ما أدى إلى وفاته في الحال. ونُقِل الجثمان إلى المشرحة.

وكان بطل كمال الأجسام المصري، قد نجح في أن يحقق عددًا من البطولات آخرها هو لقب البطولة العربية في العام الماضي.