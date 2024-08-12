وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة لاذعة وغير مباشرة لنجم منتخب فرنسا وريال مدريد الإسباني كيليان مبابي وذلك بعد ساعات من اختتام الألعاب الأولمبية باريس 2024 أمس الأحد.

وأشرف ماكرون، المعروف عنه اهتمامه بالرياضة وعلاقته الوطيدة بمنتخب فرنسا وقائدة مبابي، على مراسم حفل اختتام الألعاب، قبل أن يدلي بتصريح اعتبره كثيرون "صفعة" في وجه ريال مدريد وكيليان مبابي.

ووفقا لما أوردته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أجاب إيمانويل ماكرون عن سؤال حول غياب مبابي عن الأولمبياد، وهل أنه كان بمقدوره أن يقود منتخب الديكة إلى الميدالية الذهبية: "لا أهاجم أحدا لكن كل من تجاهل الأولمبياد أخطأ التقدير ولم يكن قد اتخذ القرار الصواب".

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وقال ماكرون الذي طالما حاول إقناع ريال مدريد ومبابي بالمشاركة في الألعاب الأولمبية بعد أن يخوض كأس أمم أوروبا الأخيرة، لكنه فشل في مساعيه: "أنا لا أستهدف أحداً، ولكن أعتقد أن كل أولئك الذين لم يؤمنوا بالألعاب كانوا مخطئين، سواء في التنظيم أو في الرياضة، لأنه كان من الأفضل أن نكون هنا."

وكان منتخب فرنسا، في غياب مبابي أحرز الميدالية الفضية للألعاب بعد الخسارة في النهائي أمام إسبانيا (5 ـ 3).

وفي مايو الماضي، أعلن ريال مدريد، الذي ضم مبابي في 3 يونيو 2024، أنه لن يسمح لأي من لاعبيه الدوليين بالمشاركة في أولمبياد باريس.