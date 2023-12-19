نشر محادثات حكام الساحة والـ"VAR" في كأس السوبر الإسباني

ووفقًا للصحيفة فإنه مع بث الصور والتسجيلات الصوتية سيتم تعزيز فهم قرارات الحكام بشكل أكبر.

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد وأتلتيكو مدريد يوم الـ10 من يناير ثم يلعب برشلونة مع أوساسونا يوم الـ11 من يناير على أن تقام المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني يوم الـ14 من يناير.

ومن المقرر أن تقام جميع مباريات كأس السوبر الإسباني على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض وهو الذي يتسع لـ20 ألف مشجع.

وحقق برشلونة لقب كأس السوبر الإسباني في النسخة الأخيرة علمًا أن برشلونة هو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 14 لقبًا ثم 12لقبًا لريال مدريد.