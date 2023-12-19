نشر محادثات حكام الساحة والـ"VAR" في كأس السوبر الإسباني
قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، نشر محادثات حكام الساحة وحكام تقنية الفيديو "VAR" في مباريات كأس السوبر الإسباني 2023.
وتستضيف السعودية مباريات كأس السوبر الإسباني 2023 في يناير المقبل، إذ يلعب ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في نصف النهائي الأول، وبرشلونة وأوساسونا في نصف النهائي الثاني.
وبحسب صحيفة "ماركا" فقد اتفق الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني على البدء في نشر الصور والتسجيلات الصوتية للمحادثات بين حكام الملعب وحكام تقنية الفيديو "VAR" عند مراجعة اللقطات في الشاشة.
وسيتم نشر الصور والتسجيلات الصوتية من خلال المشغلين الرسميين للمسابقة وبمجرد انتهاء كل يوم من أيام المنافسة.
وأضافت الصحيفة أنه سيبدأ تقديم هذا المشروع اعتبارًا من الجولة الـ20 من الدوري الإسباني.
وأشارت "ماركا" إلى أن هذا الاتفاق يمثل سيناريو جديدًا للتعاون والعمل المشترك بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم مع رابطة الدوري الإسباني، بهدف توفير التحكيم الاحترافي في كرة القدم .
ووفقًا للصحيفة فإنه مع بث الصور والتسجيلات الصوتية سيتم تعزيز فهم قرارات الحكام بشكل أكبر.
ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد وأتلتيكو مدريد يوم الـ10 من يناير ثم يلعب برشلونة مع أوساسونا يوم الـ11 من يناير على أن تقام المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني يوم الـ14 من يناير.
ومن المقرر أن تقام جميع مباريات كأس السوبر الإسباني على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض وهو الذي يتسع لـ20 ألف مشجع.
وحقق برشلونة لقب كأس السوبر الإسباني في النسخة الأخيرة علمًا أن برشلونة هو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 14 لقبًا ثم 12لقبًا لريال مدريد.