السيسي يرد على مشجع طلب عضوية نادي الزمالك (فيديو)

ردّ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على طلب مشجع لنادي الزمالك من ذوي القدرات الخاصة خلال احتفالية "قادرون باختلاف" التي تم تنظيمها، اليوم الأربعاء.

وخلال تواجده على المسرح طلب المشجع الذي يدعى عبدالرحمن من السيسي عضوية نادي الزمالك.

ورد الرئيس المصري "العضويات كلها معنا هنا"، في إشارة إلى حسين لبيب رئيس نادي الزمالك الذي تواجد في الحفل.

من جهته رد رئيس نادي الزمالك :"غدا في الساعة الثالثة يحضر عبدالرحمن لنادي الزمالك وسيجد عضوية جاهزة".

وطلب عبدالرحمن وهو أحد ذوي الاحتياجات الخاصة تحليل مباريات كرة القدم، ليستجيب له الإعلامي هاني حتحوت الذي قدم الحفل ويعلن استضافته الليلة في برنامجه.