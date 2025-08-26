التلفزيون السوري: الجيش الإسرائيلي يقتل مدنيا في محافظة القنيطرة بعد توغله في المنطقة
كلم نفسه.. رد فعل غريب من زيزو بعد ضياع فرصة سهلة أمام المحلة (فيديو)

زيزو خلال مباراة الأهلي وغزل المحلةالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
26 أغسطس 2025، 5:32 ص

شهدت مباراة  الأهلي وغزل المحلة، التي انتهت بالتعادل السلبي مساء أمس الاثنين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، موقفاً غريباً من اللاعب أحمد سيد "زيزو"، بعد إضاعته فرصة تسجيل هدف كان من السهل إنجازه.

المباراة شهدت أيضاً إهدار فرص واضحة، من جانب زيزو، في منتصف الشوط الأول، وأخرى قبيل نهاية المباراة.

كما شهدت إضاعة فرص أخرى منها تسديدة محمود حسن تريزيغيه التي ارتطمت بالقائم، وتسديدة أخرى لأشرف داري قبيل نهاية اللقاء.

ورفع الأهلي رصيده إلى خمس نقاط في المركز الخامس بعد هذه النتيجة السلبية.

رد فعل غريب من زيزو

ووفقاً لما أكدته قناة "أون سبورت"، فإن زيزو علق على إضاعته الفرصة بطريقة لفتت الانتباه.

وقالت القناة إن زيزو جلس وهو يتمتم منفرداً قائلاً: " إزاي ضاعت كده دي سهلة أوي"، مشيرة إلى أن اللاعب شعر بالأسف؛ لأنها كانت فرصة سهلة للغاية.

وأضافت أن الأهلي كان متوجهاً للمباراة دون أي خيار غير الفوز، لكنه أهدر العديد من الفرص التي بلغت 19 فرصة، بينما قدم غزل المحلة أداءً رائعاً ولم يستسلم.

 

 

 

