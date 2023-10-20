لويس هاميلتون لا يشعر بأن اتحاد السيارات يستهدفه

ألقى لويس هاميلتون سائق مرسيدس باللوم على الاتحاد الدولي للسيارات بسبب "سوء التواصل" لكنه قال إنه لا يشعر بأنه مستهدف بعد قرار الاتحاد إعادة النظر في العقوبة التي فرضها عليه في سباق جائزة قطر الكبرى قبل أسبوعين.

وعوقب هاميلتون بطل العالم سبع مرات بغرامة قيمتها 50 ألف يورو (53 ألف دولار) نصفها مع وقف التنفيذ بسبب تجاوزه الحلبة دون إذن بعد الاصطدام بزميله في الفريق جورج راسل في المنعطف الأول.

وقرر الاتحاد الدولي بعد ذلك إعادة النظر في العقوبة، قائلًا إنه شعر بالقلق بشأن تأثير تصرفات السائقين الذين يمثلون قدوة على زملائهم الأصغر سنًا.

ومن المقرر أن يتحدث هاميلتون السائق الأكثر نجاحًا في هذه الرياضة إلى مسؤولي الاتحاد الدولي للسيارات مجددًا في أوستن، حيث يجرى سباق الجائزة الكبرى الأمريكي رغم اعتذاره حينها وإقراره بارتكاب خطأ.