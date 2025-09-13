ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد هدف مبابي ضد ريال سوسيداد

عزّز النجم الفرنسي كيليان مبابي رصيده من الأهداف في الدوري الإسباني ليواصل بنجاح حملته للفوز بجائزة هداف الدوري للموسم الثاني على التوالي وذلك بعدما وضع بصمته مبكرا في مواجهة فريقه أمام ريال سوسيداد.

ويتقدم ريال مدريد حاليا على مضيفه ريال سوسيداد بهدف دون رد في أواخر الشوط الأول من مبارة الجولة الرابعة من منافسات الليغا.

وأحرز كيليان مبابي الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 12 من الشوط الأول بعد هجمة مرتدة وسريعة.

واستغل مبابي تمريرة خاطئة من مدافع ريال سوسيداد إلى الخلف لينقض على الكرة ويتوجه سريعا نحو المرمى ليهز شباك الحارس أليكس ريميرو معلنا التقدم (1 ـ 0).

ويحمل هدف مبابي في شباك ريال سوسيداد الرقم 4 هذا الموسم في أقل من 4 مباريات، ليصعد إلى صدارة هدافي الليغا.

ويأتلي المهاجم الكندي لفياريال توجان بوكانان في المركز الثاني برفقة لاعب إلتشي رافا مير ومهاجم خيتافي ليزو، برصيد 3 أهداف لكل منهم علما أن الأخير خاض 4 مباريات.

ويحتل أردا غولر، لاعب الوسط التركي المركز الخامس برصيد هدفين بعدما سجل اليوم أيضا ضد ريال سوسيداد الهدف الثاني لريال مدريد.

كما يملك فينيسيوس جونيور لاعب الريال والإيفواري نيكولاس بيبي مهاجم فياريال وروميرو هداف إشبيلية هدفين لكل منهما.

وسجل مبابي ثنائية أمام ريال أوفييدو وهدفا واحدا أمام ريال أوساسونا في الجولة الافتتاحية من المسابقة.

ويشار إلى أن صاحب الرقم 10 نجح في تسجيل هدف واحد على الأقل في آخر 3 مباريات في كل المسابقات، إذ وضع بصمته في مبارتي فرنسا أمام أوكرانيا ثم إيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026.