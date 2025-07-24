رسميا.. زبير بية رئيسا للنجم الساحلي التونسي

فاز الأسطورة التونسية زبير بية برئاسة نادي النجم الساحلي رسميًا، بعد انتخابات جرت مساء الخميس، ليتولى قيادة الفريق للفترة المقبلة حتى عام 2028.

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وجرى التصويت خلال جلسة انتخابية عُقدت بمركز الفريق بحضور أعضاء الجمعية العمومية، إلى جانب عدد من الوجوه الرياضية ورؤساء سابقين للنادي، الذين شاركوا "زبير بية" في حملته الانتخابية.

وكان بية رئيسًا، للهيئة التسييرية المؤقتة للنجم الساحلي منذ يوليو 2024، بعد أزمة إدارية أدت إلى شغور منصب الرئيس.

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يذكر أن النجم الساحلي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث ببطولة الدوري التونسي، خلف الترجي الرياضي التونسي بطل الدوري والاتحاد المنستيري الوصيف.

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وتُعد هذه الخطوة بداية جديدة للنادي الساحلي بقيادة أحد أبرز رموزه التاريخية، وسط آمال جماهيرية بعودة الفريق إلى منصات التتويج.