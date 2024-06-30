مبابي يبرئ ليفاندوفسكي.. ويكشف كواليس إصابة الأنف

تحدث كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا، لأول مرة عن إصابته في الأنف التي تعرض لها في مباراة النمسا بالجولة الأولى بمرحلة المجموعات ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024".

وقال مبابي في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إنه شعر بأن البطولة انتهت بالنسبة له بعدما تعرض لإصابته في الأنف، موضحًا أنه شعر بأن أنفه تعرض للكسر.