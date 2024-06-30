مبابي يبرئ ليفاندوفسكي.. ويكشف كواليس إصابة الأنف
تحدث كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا، لأول مرة عن إصابته في الأنف التي تعرض لها في مباراة النمسا بالجولة الأولى بمرحلة المجموعات ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024".
وقال مبابي في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إنه شعر بأن البطولة انتهت بالنسبة له بعدما تعرض لإصابته في الأنف، موضحًا أنه شعر بأن أنفه تعرض للكسر.
وأشار إلى أن الأمر كان صعبًا للغاية لدرجة أنه لم يعرف طعم النوم لمدة يومين بسبب هذه الإصابة بجانب مخاوف الغياب عن اليورو.
وأكد أن اللعب بقناع واقٍ للوجه أمر صعب للغاية لأنه يحد الرؤية ويزيد المتاعب داخل الملعب ولكنه لا يستطيع اللعب بدون قناع رغم أنه يكرهه وقام بتغييره 5 مرات بالفعل.
وعن انفعاله ضد روبرت ليفاندوفسكي نجم منتخب بولندا بعد التحام بينهما في لقاء المنتخبين في ختام مرحلة المجموعات، قال مبابي: "أعتقد أن ليفاندوفسكي لم يتعمد ضربي في أنفي".
وأضاف: "بالطبع أنا في وضع جديد وهذا يمكن أن يتسبب في تعرضي للضرب، ولكن مع استمرار الألم يجب أن أتحمل وأبذل قصارى جهدي للوصول مع منتخب فرنسا للقمة".
وعن مواجهة بلجيكا غدًا الإثنين في ثمن نهائي البطولة، قال مبابي: "نحن فريق جيد وغدًا سنواجه منافسًا رائعًا.. نحن ندرك أننا لم نتصدر مجموعتنا ولكننا جاهزون لمواجهة بلجيكا".