الرصاصة.. احتفالية جديدة من إندريك نجم ريال مدريد (فيديو)

قام البرازيلي إندريك فيليبي، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، بعمل احتفال جديد قد يظهر به خلال مباريات فريقه المقبلة.

وعاش إندريك لحظة خاصة جداً في مسيرته الكروية، يوم الأحد الماضي، فقد سجل هدفه الأول مع ريال مدريد على ملعب سانتياغو بيرنابيو ليضمن الفوز الأول لفريقه في الدوري (3-0 ضد بلد الوليد).

ولم يحتج لاعب ريال مدريد رقم 16، الذي حل بديلاً لكيليان مبابي، سوى أقل من عشر دقائق لتبرير التعاقد معه، وإسكات المنتقدين الذين شككوا بقدراته كلاعب في ريال مدريد.

وخلال تدريبات يوم الأربعاء، ظهر إندريك محتفلا بطريقة "الرصاصة"، إذ يظهر وكأنه يطلق الرصاص من مسدس.

ومن المتوقع أن يقوم إندريك بهذا الاحتفال حال تسجيله مع ريال مدريد في المباريات المقبلة.

وانضم إندريك إلى ريال بعقد لست سنوات، وسط توقعات أن يكون من نجوم كرة القدم العالمية في السنوات المقبلة.

ووصف كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، إندريك بالمهاجم الخطير، خاصة في المساحات الضيقة، إذ يبدو في حالة جيدة، ولديه الكثير من الإمكانيات.