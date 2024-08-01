تشهد دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس منافسات مشتعلة مع دخولها اليوم الثامن، والتي يتصدرها ربع نهائي مسابقة كرة القدم الذي يشهد مشاركة منتخبي مصر والمغرب الأولمبيين أمام كل من باراغواي والولايات المتحدة على التوالي.

وتقدم "إرم نيوز" أبرز أسماء ومواعيد أبرز المنافسين، خاصة العرب في الأولمبياد الصيفية الجارية:

وفيما يلي أبرز منافسات الرياضيين العرب اليوم الجمعة 2 أغسطس 2024 ومواعيد المواجهات بتوقيت مكة المكرمة:

رماية - سيدات

نور عباس (مصر) - 10:00 صباحًا

تجديف - فردي رجال

عبد الله أحمد (السودان) - 10:30 صباحًا

محمد بوقرة (ليبيا) - 10:30 صباحًا

محمد الطيب (تونس) - 10:54 صباحًا

عبد الخالق البنا (مصر) - 11:18 صباحًا

رماية - رجال

عمر إبراهيم (مصر) - 10:30 صباحًا

عزمي محيلبة (مصر) - 10:30 صباحًا

محمد الديحاني (الكويت) - 10:30 صباحًا

جورج أنطونيو الصالحي (فلسطين) - 10:30 صباحًا

رشيد صالح العذبة (قطر) - 10:30 صباحًا

تجديف - فردي سيدات

ماجدولين العلاوي (المغرب) - 10:42 صباحًأ

نهاد بن شادلي (الجزائر) - 11:06 صباحًا

جودو - رجال

ماجوميدومار ماجوميدوماروف (الإمارات) - محمد المهدي ليلي (الجزائر) - 100 كيلو - 11:00 صباحًا

جودو - سيدات

سارة المزوغي (تونس) - روشيل نونيز (البرتغال) - +78 كيلو - 11:00 صباحًا

ألعاب قوى

مزون العلوي (عمان) - 100 متر عدو - 11:35 صباحًا

شهد أشرف (قطر) - 100 متر عدو - 11:35 صباحًأ

أليسار يوسف (سوريا) - 100 متر عدو - 11:35 صباحًأ

مريم كريم (الإمارات) - 100 متر عدو - 11:35 صباحًأ

أنس الساعي (المغرب) - 1500 متر عدو - 12:10 ظهرًا

هبة مالم (السعودية) - 100 متر عدو - 12:50 ظهرًا

نيللي جيبكوسجي (البحرين) - 800 متر عدو - 20:45 مساءً

آسيا الرزيقي (المغرب) - 800 متر عدو - 20:45 مساءً

ليلى المصري (فلسطين) - 800 متر عدو - 20:45 مساءً

محمد خليفة (مصر) - رمي جلة - 21:10 مساءً

مصطفى عمر حسن (مصر) - رمي جلة - 21:10 مساءً

محمد داودا تولو (السعودية - رمي جلة - 21:10 مساءً

بيرهانو بالو (البحرين) - 10 كيلو عدو - 22:00 مساءً

سباحة - رجال

حسن علي خليل (العراق) - 100 متر فراشة - 12:00 ظهرًا

يوسف مروان ناصر (اليمن) - 100 متر فراشة - 12:00 ظهرًا

سباحة - سيدات

فاليري ترزي (فلسطين) - 200 متر متنوع - 12:17 ظهرًا

جميلة بولكباش (تونس) - 800 متر حرة - 12:40 ظهرًا

إبحار - سيدات

خلود منسي (مصر) - السباق الثالث - 13:15 ظهرًا

خلود منسي - السباق الرابع - بعد السباق الثالث

كرة طائرة - رجال

البرازيل - مصر - 14:00 ظهرًا

مبارزة - فرق رجال - سلاح الإيبي

مصر - فرنسا - 14:30 ظهرًا

إبحار - رجال

علي بدوي (مصر) - السباق الثالث - 16:35 عصرًا

علي بدوي - السباق الرابع - بعد السباق الثالث

تجديف متعرج - رجال

أندي بارات (جزر القمر) - 16:30 عصرًا

ماتيس سودي (المغرب) - 16:30 عصرًا

سليم الجمعي (تونس) - 16:30 عصرًا



كرة قدم - رجال

المغرب - الولايات المتحدة - 16:00عصرًا

مصر - باراغواي - 20:00 مساءً

ملاكمة - سيدات

خلود الحليمي (تونس) - إسرا يلديز (تركيا) - 17:02 مساءً

تجديف متعرج - سيدات

كارول ديانا بوزيدي (الجزائر) - 17:40 مساءً

كرة يد - رجال

مصر - النرويج - 22:00 مساءً