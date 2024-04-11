تشافي يصدم جمهور برشلونة بتصريحات مقلقة

وسجل المهاجم البرازيلي رافينيا هدفين ليقود برشلونة للفوز 3-2 على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء.

وقال تشافي هرنانديز مدرب برشلونة للصحفيين: "لقد وصلنا إلى منتصف الطريق، لدينا أفضلية بسيطة لكنه انتصار كبير، ولكني ما زلت عند رأيي بأن باريس هو المرشح الأول للصعود".

وأضاف: "سيكون الأمر صعبًا للغاية في برشلونة، التأهل لم يُحسم بعد.. الآن نتعافى جيدًا ونستعد لمباراة الإياب على أرضنا".

وتابع: "يجب أن نكون فخورين بالقول إن برشلونة ما زال على قيد الحياة".

واختتم: "فهمنا كيف كان علينا العمل ضد فريق من أفضل الفرق في العالم. إنه تفوق بسيط ولكننا حققنا فوزًا سيولد المزيد من الإثارة في مدينتنا وبين جماهيرنا".