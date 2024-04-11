تشافي يصدم جمهور برشلونة بتصريحات مقلقة
رغم الفوز خارج الديار أمام باريس سان جيرمان، فإن تشافي هرنانديز أثار قلق جمهور برشلونة قبل مواجهة العودة.
وسجل المهاجم البرازيلي رافينيا هدفين ليقود برشلونة للفوز 3-2 على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء.
وقال تشافي هرنانديز مدرب برشلونة للصحفيين: "لقد وصلنا إلى منتصف الطريق، لدينا أفضلية بسيطة لكنه انتصار كبير، ولكني ما زلت عند رأيي بأن باريس هو المرشح الأول للصعود".
وأضاف: "سيكون الأمر صعبًا للغاية في برشلونة، التأهل لم يُحسم بعد.. الآن نتعافى جيدًا ونستعد لمباراة الإياب على أرضنا".
وتابع: "يجب أن نكون فخورين بالقول إن برشلونة ما زال على قيد الحياة".
واختتم: "فهمنا كيف كان علينا العمل ضد فريق من أفضل الفرق في العالم. إنه تفوق بسيط ولكننا حققنا فوزًا سيولد المزيد من الإثارة في مدينتنا وبين جماهيرنا".
ودخل باريس سان جيرمان المباراة دون هزيمة في آخر 27 مباراة له في جميع المسابقات، لكنه خسر أمام فريق برشلونة المتحمس الذي يتطلع لإعادة النادي إلى قمة كرة القدم الأوروبية.
وبعد مسيرة رائعة في الفترة من 2005 إلى 2015 التي شهدت فوزه بأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، فشل برشلونة في تجاوز دور الـ16 في مسابقة النخبة الأوروبية في ثلاثة مواسم متتالية بعد تعرضه لهزيمة مذلة 8-2 أمام بايرن ميونيخ في دور الثمانية بموسم 2019-2020.