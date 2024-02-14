جادن فيلوجين يسجل هدفا رائعا لهال سيتي في شباك روثرهام (فيديو)
سجل جادن فيلوجين، نجم هال سيتي الإنجليزي، هدفا مبهرا لصالح فريقه في شباك نظيره روثرهام، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "الشامبيونشيب".
ونجح فريق هال سيتي في تحقيق عودة مثيرة بعد تأخره بهدف أمام روثرهام يونايتد على ملعب نيويورك، ليفوز بالمباراة بنتيجة 2-1 ويعود إلى المراكز الستة الأولى، وذلك بفضل تسجيله هدفين في 4 دقائق فقط من الشوط الثاني.
واحتاج هال سيتي إلى 16 محاولة على المرمى حتى يتمكن من إدراك التعادل بتسديدة رائعة، قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة.
وفي الدقيقة 71، حصل فيلوجين على الكرة وراوغ مدافع روثرهام بشكل رائع، قبل أن يسدد الكرة على طريقة "رابونا" لتجد طريقها إلى المرمى، بعد اصطدامها بكتف أحد المدافعين، وبعد لحظات، استغل البديل أوريو تمريرة جيلز ليسجل الهدف الثاني.
ورغم أن الهدف سجل باسم كاميرون همفريز، مدافع روثرهام، لكن هذا لم يخفِ إعجاب المتابعين على مواقع التواصل بمجهود لاعب هال سيتي، وقد رشحوا الهدف لاقتناص جائزة "بوشكاش"، التي تمنح من قبل "فيفا" لأفضل هدف في العام.
وحظي المهاجم البالغ من العمر 22 عامًا، والذي انضم إلى هال قادماً من أستون فيلا في الصيف بعد ربطه بالانتقال إلى ليفربول، بأداء مميز مع النادي في الأسابيع الأخيرة.
وسجل فيلوجين 7 أهداف، وصنع 5 تمريرات خلال 16 مباراة في الدوري فقط مع هال سيتي، وكان نجم منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا في أفضل حالاته، مساء الثلاثاء.