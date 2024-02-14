جادن فيلوجين يسجل هدفا رائعا لهال سيتي في شباك روثرهام (فيديو)

سجل جادن فيلوجين، نجم هال سيتي الإنجليزي، هدفا مبهرا لصالح فريقه في شباك نظيره روثرهام، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "الشامبيونشيب".

ونجح فريق هال سيتي في تحقيق عودة مثيرة بعد تأخره بهدف أمام روثرهام يونايتد على ملعب نيويورك، ليفوز بالمباراة بنتيجة 2-1 ويعود إلى المراكز الستة الأولى، وذلك بفضل تسجيله هدفين في 4 دقائق فقط من الشوط الثاني.

واحتاج هال سيتي إلى 16 محاولة على المرمى حتى يتمكن من إدراك التعادل بتسديدة رائعة، قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة.