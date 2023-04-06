بعد خصم النقاط.. يوفنتوس يصطدم بلاتسيو ويضع عينه على المراكز الأوروبية

وبدأ يوفنتوس سلسلة من سبع مباريات متتالية دون هزيمة في جميع المسابقات بعد فترة وجيزة من توقيع العقوبة المتعلقة بصفقات انتقال النادي. وأطاح بمنافسه لاتسيو من دور الثمانية لكأس إيطاليا أوائل فبراير/ شباط.

وبعد خسارته خارج أرضه أمام روما في بداية مارس/ آذار، حقق النادي المنتمي لمدينة تورينو سلسلة من خمسة انتصارات في جميع المسابقات.

وقال المدرب ماسيميليانو أليغري، يوم الثلاثاء الماضي، بعد تعادله 1-1 على ملعبه ذهابا أمام إنتر ميلان في الدور قبل النهائي لكأس إيطاليا: "بلوغ شهر أبريل وأنت تنافس في جميع المسابقات، حتى لو كنا نبتعد عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، أمر بالغ الأهمية".

وأضاف: "لو سارت الأمور جيدا سنحاول الفوز بالدوري الأوروبي لكن إذا لم يحدث فإن ذلك سيكون بسبب أن سبورتنغ لشبونة أقوى منا. من المهم لأي ناد التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".