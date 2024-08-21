تحوّل إطلاق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قناته الخاصة على موقع "يوتوب" إلى حدث كبير فرض نفسه بقوة على سطح الأحداث اليوم الأربعاء.

وأعلن أسطورة ريال مدريد ونجم النصر السعودي حاليا عن إطلاق قناته الخاصة على يوتوب والتي اجتذبت الملايين من المشتركين في ظرف ساعات معدودات، حتى أنها أصبحت أول قناة يوتوب تستقطب مليون مشترك في أقل من ساعة.

وظهر صانع المحتوى واليوتوبير الشهير دارين جاسون واتكينز المعروف باسم"سبيد"، بدوره ليتفاعل مع الحدث، موجها طلبا مثيرا وطريفا لقائد المنتخب البرتغالي.

وشارك سبيد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" مقطع فيديو من القناة الرسمية لرونالدو على يوتوب، فيما غرّد قائلا: "هل يمكننا التعاون الآن يا أخي، حظًا موفقًا على قناتك على يوتوب، الكثير من الحب".

ويشتهر دارين جاسون واتكينز باسم "سبيد"، نسبةً إلى المحتوى الذي يقدمه عبر موقع "يوتيوب" من خلال برنامج عنوانه "أي شو سبيد" (I Show Speed)

ويرتبط سبيد بعلاقة صداقة قوية مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، إذ ظهر معه في أكثر من مناسبة سابقة.

كما يحضر سبيد الكثير من المباريات التي يشارك فيها رونالدو سواء عندما كان يحمل ألوان مانشستر يونايتد أو حاليا خلال مسيرته مع المنتخب البرتغالي والنصر السعودي.

ويظهر دارين جاسون واتكينز في كثير من مقاطع الفيديو حاملا قميص رونالدو مع منتخب البرتغال أو مانشستر يونايتد أو النصر السعودي.