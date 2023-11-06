أسباس يعتذر عن تحطيم كاميرا الـ"VAR" أمام إشبيلية (فيديو)
اعتذر ياغو أسباس قائد سيلتا فيغو عن تحطيم كاميرا تقنية الفيديو الـ"VAR" خلال مباراة فريقه أمام إشبيلية في الدوري الإسباني يوم السبت الماضي.
وبدأ أسباس المباراة في التشكيلة الأساسية قبل أن يتم استبداله في الدقيقة الـ69 لحساب الجولة الـ12 من الدوري الإسباني على ملعب بالايدوس.
وأظهر مقطع فيديو غضب أسباس الذي أمسك الكاميرا وضربها بقوة في الأرض قبل أن يدخل في النفق المؤدي إلى غرفة تبديل الملابس.
وجاء غضب أسباس بعدما رفض حكم المباراة أليخاندرو خوسيه هيرنانديز للفريق ضربة جزاء لسيلتا فيغو أمام جيرونا، ثم ضربة جزاء أمام إشبيلية في الجولتين الـ11 والـ12 على الترتيب في الدوري الإسباني.
وحصل سيلتا فيغو على ضربة جزاء في الدقيقة الـ90+7، بسبب خطأ من خيسوس نافاس، ولكن بعد لجوء الحكم لتقنية الفيديو "VAR" تم إلغاء القرار؛ ما أثار غضب رافا بنيتيز مدرب سيلتا فيغو ولاعبيه.
اعتذار أسباس
واعتذر أسباس عن غضبه وكتب عبر حسابه في منصة "X" : "لقد ارتكبت خطأ، لم يكن عليّ أن أوجّه إحباطي بهذه الطريقة، هذا يؤلمني لأنه ليس المثال الذي أريد أن أضربه لمشجعي سيلتا الشباب".
وكان أسباس عبَّر عن غضبه من التحكيم بعد المباراة وقال لشبكة "DAZN": "الميزان يقع دائمًا في نفس الجانب، عندما كان الأمر في صالحنا (أمام إشبيلية)، ذهب الحكم إلى تقنية الفيديو لرؤيتها بينما شاهدتها إسبانيا بأكملها".
وأضاف: "لقد مررنا باثني عشر يومًا وفي سبع مباريات كان الميزان دائمًا يتجه في الاتجاه الآخر، نريد أن نكون أفضل دوري في العالم ونحن لا نتقدم بهذه الطريقة".
وقال رافا بنيتيز بعد المباراة: "أنا لست الشخص الذي يجب أن يقول ما إذا كانت هناك يد سوداء أم لا، ولكن لأسبوع آخر سنتفاجأ بأداء الحكم".
وأضاف: "لم أتحدث حتى مع الحكم، لقد شاهدت الإعادة".
ويملك سيلتا فيغو 7 نقاط فقط من 12 مباراة ويحتل المركز الـ18 في جدول ترتيب الدوري الإسباني ويتقدم بـ 4 نقاط عن ألميريا الأخير.