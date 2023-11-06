أسباس يعتذر عن تحطيم كاميرا الـ"VAR" أمام إشبيلية (فيديو)

اعتذار أسباس

واعتذر أسباس عن غضبه وكتب عبر حسابه في منصة "X" : "لقد ارتكبت خطأ، لم يكن عليّ أن أوجّه إحباطي بهذه الطريقة، هذا يؤلمني لأنه ليس المثال الذي أريد أن أضربه لمشجعي سيلتا الشباب".

وكان أسباس عبَّر عن غضبه من التحكيم بعد المباراة وقال لشبكة "DAZN": "الميزان يقع دائمًا في نفس الجانب، عندما كان الأمر في صالحنا (أمام إشبيلية)، ذهب الحكم إلى تقنية الفيديو لرؤيتها بينما شاهدتها إسبانيا بأكملها".

وأضاف: "لقد مررنا باثني عشر يومًا وفي سبع مباريات كان الميزان دائمًا يتجه في الاتجاه الآخر، نريد أن نكون أفضل دوري في العالم ونحن لا نتقدم بهذه الطريقة".

وقال رافا بنيتيز بعد المباراة: "أنا لست الشخص الذي يجب أن يقول ما إذا كانت هناك يد سوداء أم لا، ولكن لأسبوع آخر سنتفاجأ بأداء الحكم".

وأضاف: "لم أتحدث حتى مع الحكم، لقد شاهدت الإعادة".

ويملك سيلتا فيغو 7 نقاط فقط من 12 مباراة ويحتل المركز الـ18 في جدول ترتيب الدوري الإسباني ويتقدم بـ 4 نقاط عن ألميريا الأخير.