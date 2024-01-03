آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم وسام أبو علي
كشفت تقارير إعلامية عن آخر تطورات مفاوضات مسؤولي الأهلي المصري لضم وسام أبو علي مهاجم فريق سيريس السويدي، في الميركاتو الشتوي الحالي.
وكان وسام أبو علي، والذي ارتبط اسمه في الساعات الأخيرة بالانتقال للأهلي، عبّر عن رغبته في الرحيل عن فريقه بمقابل مادي يستحقه ناديه.
وقال الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي يدرس رفع العرض المالي لفريق سيريس السويدي لضم المهاجم الفلسطيني الدنماركي وسام أبو علي، من مليون و200 ألف دولار إلى مليون ونصف المليون دولار لكي يقنع ناديه بضمه، استنادا على رغبة اللاعب في ارتداء القميص الأحمر في الموسم الشتوي من الانتقالات".
وأضاف: "لكن الأهلي لديه بدائل أخرى في حال عدم إتمام الصفقة، والبدائل ستكون محلية؛ لأن أجانب الأهلي مكتملون، خصوصا في ظل استمرار الفرنسي أنتوني موديست برغبة كولر، المدير الفني للفريق".
ويحمل المهاجم صاحب الـ24 عاما الجنسية الفلسطينية وسيتم قيده كلاعب محلي في قائمة الأهلي في حال إتمام التعاقد بشكل رسمي.
ولعب أبو علي في صفوف ألبورغ فيندسيسيل بالدوري الدنماركي قبل الانتقال للدوري السويدي.
وخاض أبو علي خلال الموسم الحالي 16 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع آخر.
ومثّل وسام أبو علي منتخب الدنمارك في المراحل السنية لكنه لم يخض أي مباراة رسمية مع الفريق الأول للمنتخب الأوروبي.