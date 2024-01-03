آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم وسام أبو علي

كشفت تقارير إعلامية عن آخر تطورات مفاوضات مسؤولي الأهلي المصري لضم وسام أبو علي مهاجم فريق سيريس السويدي، في الميركاتو الشتوي الحالي.

وكان وسام أبو علي، والذي ارتبط اسمه في الساعات الأخيرة بالانتقال للأهلي، عبّر عن رغبته في الرحيل عن فريقه بمقابل مادي يستحقه ناديه.

وقال الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي يدرس رفع العرض المالي لفريق سيريس السويدي لضم المهاجم الفلسطيني الدنماركي وسام أبو علي، من مليون و200 ألف دولار إلى مليون ونصف المليون دولار لكي يقنع ناديه بضمه، استنادا على رغبة اللاعب في ارتداء القميص الأحمر في الموسم الشتوي من الانتقالات".