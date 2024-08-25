أبدى محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد السعودي، ضيقه من مستوى الفريق في الظهور الأول بدوري روشن خلال الفوز على نظيره الخلود، في اللقاء الذي جمعهما، مساء السبت.

وسجل حسام عوار المنضم حديثا للاتحاد هدفا قرب النهاية، ليقوده للفوز 1-صفر على مضيفه الخلود في مباراة فريق المدرب لوران بلان الافتتاحية في الدوري السعودي للمحترفين.

وبدا أن الفريق القادم من جدة في طريقه للتعادل مع صاحب الأرض، قبل أن يحول لاعب الوسط المنضم من روما الكرة إلى داخل المرمى بعد تمريرة منخفضة من زميله عبد الرحمن العبود ليهز شباك مارسيلو غروهي، حارس الاتحاد السابق، في الوقت بدل الضائع.

لكن يبدو أن الفوز لم يرض طموح عشاق "العميد"؛ إذ نشر محمد نور فيديو عبر حسابه على تطبيق "سناب شات" من المباراة، وعلق: "صراحة الفريق تعبان، الله يستر".

وحصد الاتحاد أول ثلاث نقاط في مسابقة الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد الخلود دون نقاط.

وظهر الخلود، في الموسم الجاري للمرة الأولى في تاريخه في دوري روشن بعد صعوده من دوري يلو.

ويسعى فريق الاتحاد إلى العودة لطريق البطولات والمشاركات الآسيوية بعد الفشل في الصعود لأي بطولة قارية في الموسم الحالي، بعد الحصول على المركز الخامس في الموسم الماضي.

يذكر أن "العميد" سيخوض مباراته الثانية في الدوري السعودي ضد التعاون، مساء الخميس المقبل (29 أغسطس).