إيطاليا تصعق كرواتيا.. وإسبانيا تحقق العلامة الكاملة في "يورو 2024"
حقق منتخب إيطاليا تعادلًا في الوقت القاتل أمام كرواتيا بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي أقيم مساء الاثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024".
سجل لوكا مودريتش قائد منتخب كرواتيا في الدقيقة 55 بعد لحظات من إهدار ضربة جزاء أمام حارس الأزوري جيانلويغي دوناروما.
ولكن البديل ماتيا زاكايني سجل هدف التعادل لصالح منتخب إيطاليا في الدقيقة 90+8.
ورفع منتخب إيطاليا رصيده بهذا التعادل إلى 4 نقاط محتلًا وصافة ترتيب المجموعة الثانية وضمن التأهل بشكل رسمي إلى ثمن النهائي.
وتوقف رصيد منتخب كرواتيا عند نقطتين في المركز الثالث.
وفاز منتخب إسبانيا على ألبانيا بنتيجة 1-0 في نفس التوقيت بالجولة ذاتها ليحسم الإسبان العلامة الكاملة.
سجل فيران توريس هدف الفوز لصالح إسبانيا في الدقيقة 13 ليمنح بلاده الفوز ويرفع رصيد المنتخب الإسباني إلى 9 نقاط.
وتوقف رصيد منتخب ألبانيا عند نقطة واحدة ليودع أيضًا منافسات اليورو بشكل رسمي عقب الخسارة الثانية في المجموعة.