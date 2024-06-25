إيطاليا تصعق كرواتيا.. وإسبانيا تحقق العلامة الكاملة في "يورو 2024"

حقق منتخب إيطاليا تعادلًا في الوقت القاتل أمام كرواتيا بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي أقيم مساء الاثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024".

سجل لوكا مودريتش قائد منتخب كرواتيا في الدقيقة 55 بعد لحظات من إهدار ضربة جزاء أمام حارس الأزوري جيانلويغي دوناروما.