NBA.. ديفيز يقود ليكرز للفوز على كليفلاند بدوري السلة الأمريكي
أحرز أنطوني ديفيز 32 نقطة وسيطر على 13 كرة مرتدة ليقود فريقه لوس أنجليس ليكرز للفوز خارج ملعبه على كليفلاند كافاليرز 121-115 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وأضاف ليبرون جيمس 22 نقطة للفريق الفائز، بينما أسهم زميله ماكس كريستي في الانتصار بتسجيل 12 نقطة ليحقق ليكرز رابع انتصار في آخر خمس مباريات.
ولعب بدلاء ليكرز أيضًا دورًا فاعلًا في تحقيق الفوز إذ أحرز أوستن ريفز 15 نقطة وقدم 10 تمريرات حاسمة لزملائه وأضاف كريستيان وود 13 نقطة بينما أحرز جاكسون هايز 10 نقاط.
وكان دونوفان ميتشل أفضل مسجلي كليفلاند برصيد 22 نقطة وأضاف زميله غاريت ألين 21 نقطة إلى جانب السيطرة على 14 كرة مرتدة لكن الفريق خسر بعد فوزه بأربع من آخر خمس مباريات.
وبفضل 35 نقطة من لاعبه جويل إمبيد فاز فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز على مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 127-123.
وسيطر أمبيد أيضًا على 11 كرة مرتدة، بينما أحرز زميله تريسي ماكسي 28 نقطة للفريق الزائر.
وشارك إمبيد في المباراة بعد غيابه عن مباراة فريقه السابقة الأربعاء الماضي والتي انتهت بهزيمته أمام مينيسوتا بسبب إصابة في الفخذ.
وأوقف الفوز مسيرة هزائم لفيلادلفيا في مباراتين متتاليتين كما أنهى مسيرة انتصارات لأوكلاهوما في ست مباريات متتالية.
وفي مباريات أخرى، فاز اتلانتا هوكس خارج أرضه على واشنطن ويزاردز 136-108 وفاز لوس أنجليس كليبرز على ضيفه دالاس مافريكس 107-88.