NBA.. ديفيز يقود ليكرز للفوز على كليفلاند بدوري السلة الأمريكي

وكان دونوفان ميتشل أفضل مسجلي كليفلاند برصيد 22 نقطة وأضاف زميله غاريت ألين 21 نقطة إلى جانب السيطرة على 14 كرة مرتدة لكن الفريق خسر بعد فوزه بأربع من آخر خمس مباريات.

وبفضل 35 نقطة من لاعبه جويل إمبيد فاز فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز على مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 127-123.

وسيطر أمبيد أيضًا على 11 كرة مرتدة، بينما أحرز زميله تريسي ماكسي 28 نقطة للفريق الزائر.

وشارك إمبيد في المباراة بعد غيابه عن مباراة فريقه السابقة الأربعاء الماضي والتي انتهت بهزيمته أمام مينيسوتا بسبب إصابة في الفخذ.

وأوقف الفوز مسيرة هزائم لفيلادلفيا في مباراتين متتاليتين كما أنهى مسيرة انتصارات لأوكلاهوما في ست مباريات متتالية.

وفي مباريات أخرى، فاز اتلانتا هوكس خارج أرضه على واشنطن ويزاردز 136-108 وفاز لوس أنجليس كليبرز على ضيفه دالاس مافريكس 107-88.