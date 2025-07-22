فالنسيا يجمع جواهر الدوري السعودي‎

قام رون غورلي، المدير التنفيذي الحالي لنادي فالنسيا الإسباني والأهلي السعودي السابق، بالتواصل مع الأندية الكبرى في دوري روشن، لمحاولة ضم عدد من اللاعبين العالميين في الموسم المقبل.

وكان رون غورلي رحل عن منصبه في الأهلي السعودي بشهر أبريل الماضي بعدما دخل في بضع أزمات مع الإدارة، كما أن الجماهير طالبت برحيله بعد فشله في ضم العديد من الصفقات البارزة.

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وأعرب مجلس الفريق الأخضر عن تقديره العميق لمساهمات غورلي البارزة خلال فترة عمله، مشيداً بدوره في تعزيز الهيكل الإداري والتشغيلي والمالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "Super Deporte"، فإن الرئيس التنفيذي لكرة القدم في فالنسيا تواصل مع رؤساء أهم الأندية العربية بحثًا عن لاعبين للعب بالدوري الإسباني، وكان من أوائل الأسماء المطروحة على طاولة فالنسيا الكولومبي جون دوران، ولكن سرعان ما تم استبعاده بسبب راتبه المرتفع، لينتقل بعدها إلى فنربخشة التركي.

وأضافت الصحيفة، أن النادي الإسباني ركز محادثاته أيضاً مع النصر على خيارين آخرين لفالنسيا، وهما الجناحان ويسلي غاسوفا، وأيضاً أنجيلو غابرييل.

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وذكرت أن من أبرز المواهب التي تلعب في السعودية وأصبحت حالياً في قائمة غورلي المحتملة البرازيلي كايو سيزار، لاعب الهلال، وإيكر ألمينا، لاعب القادسية.

من ناحية أخرى، ووفقًا للصحيفة، فإن النادي الآخر الذي حافظ رون غورلي على اتصال به هو ناديه السابق الأهلي، ويستهدف منه البرازيلي ألكسندر غوميز، الذي يمكنه اللعب كجناح أيسر، وناديه منفتح على الإعارة أو الانتقال في المستقبل.

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وتواصل أيضًا غورلي مع مسؤولي الاتحاد والقادسية لبحث إمكانية التعاقد مع أوناي هيرنانديز، نجم العميد، وكاميرون بويرتاس من القادسية، حيث يعتبر النادي الإسباني خيار أوناي مثيرًا للاهتمام، رغم أن الاتحاد لن يسهل الأمر ماليًا بعد الاستثمار الذي تم قبل بضعة أشهر فقط.

ورغم التحركات التي قام بها رون غورلي في السعودية، فإنها لا تزال قيد الدراسة، منتظراً شهر أغسطس للتقدم، لتحديد احتياجاته للفريق بالموسم المقبل.